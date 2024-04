Eléonore da Bélgica: a jovem que destrona a princesa Leonor

Neste 16 de abril, a princesa Eléonore da Bélgica completa 16 anos com todos os olhos voltados para ela. Apesar de ter pouca presença pública, sempre que acompanha a família real em algum evento institucional, especialmente desde que tem sido observado como seu estilo mudou de criança para uma adolescente. Ainda falta tempo para vê-la com uma tiara, mas ela parece estar se encaminhando para se tornar uma verdadeira estrela da realeza. As novas imagens publicadas pela casa real confirmam isso.

Eléonore da Bélgica é a nova teen royal da Europa

Eléonore Fabiola Victoria Anne Marie da Bélgica nasceu em 2008 no hospital Erasmus de Anderlecht e leva o nome de muitas mulheres importantes: sua avó materna, Ana Maria; sua tia-avó, a rainha Fabíola, e a princesa Victoria da Suécia, que é sua madrinha. Além disso, ela ocupa o quarto lugar na linha de sucessão ao trono, atrás de seus irmãos Elisabeth, Gabriel e Emmanuele.

Ao longo dos anos, ela se tornou uma jovem apaixonada por música, uma grande violinista e também demonstra interesse especial por moda. Não é à toa que sua mãe é uma das rainhas mais estilosas.

A herdeira do trono da Bélgica é amante da moda e da música

Sendo da mesma idade que outras adolescentes da realeza, como a princesa Leonor ou a infanta Sofía, ela tem muito em comum com elas em termos de estilo. Ela é uma grande seguidora da marca Maje, que também foi usada pela herdeira espanhola e pela própria rainha Letizia, adora vestidos vaporosos, de estilo midi, com decote em V e um toque boho.

Como parte do seu crescimento, ela começou a usar saltos altos em miniatura, juntando-se aos kitten heels que estão tão presentes nos looks da realeza na Espanha.