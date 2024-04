Ao estilo de Johnny Depp, Ben Affleck tira a barba após mudança de visual e rejuvenesce anos

Ben Affleck tem sido considerado um dos galãs de Hollywood após mais de três décadas de carreira, no entanto, nos últimos anos ele tem sido criticado por parecer desleixado e infeliz, a ponto de culpar Jennifer Lopez.

O ator e a diva do Bronx formaram um dos casais mais comentados nos últimos anos após sua inesperada reconciliação, duas décadas depois de terem terminado seu noivado.

No entanto, muitos afirmam que Affleck não é feliz ao seu lado e até acusam Lopez de ‘ter má influência’ na aparência de seu marido, embora ele tenha passado por uma mudança radical.

Ben Affleck mais bonito do que nunca ao aparecer sem barba

Aos 51 anos, Ben Affleck continua demonstrando as razões que o levaram a se posicionar como um dos homens mais aclamados, pois recentemente tem sido visto como nos velhos tempos, exibindo seu atrativo físico.

Ben roubou todos os olhares ao aparecer sem barba, um visual que o fez parecer totalmente rejuvenescido, o que resultou em seus seguidores o inundando de elogios.

A sua mudança surpreendente deve-se à sua nova aposta profissional, pois foi visto em Los Angeles no set de filmagens do filme The Accountant, onde interpretará o personagem Christian Wolff, um contador público genial de uma pequena cidade com autismo de alto funcionamento.

Nas postagens, pode-se apreciar o galã vestido com uma camisa azul pálido abotoada, e calças de cor caqui, casaco azul e tênis cinza.

O famoso voltou com tudo para a atuação, então seu estilo começa a melhorar, mostrando que a idade não foi um impedimento para continuar muito bonito.

Não apenas a aparência do ator mudou, pois durante as gravações ele foi visto sorrindo, ao contrário das últimas aparições ao lado de sua esposa, onde foi duramente criticado por seus gestos de tristeza e até raiva.

O Contador 2 seguirá o personagem de Affleck, que precisa resolver o assassinato da chefe de Marybeth Medina (Addai-Robinson). Até o momento, a data de lançamento ainda é desconhecida.

Seu novo estilo levou muitos a compará-lo com Johnny Depp , que também optou por raspar a barba e parecer muito mais jovem.