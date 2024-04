A nova música que Taylor Swift dedica a Kim Kardashian para deixar para trás sua briga do passado

Nesta sexta-feira, Taylor Swift sacudiu o mundo com o lançamento de seu décimo primeiro álbum de estúdio, The Tortured Poets Department, e como se isso não bastasse, apenas duas horas depois, ela lançou a segunda parte do álbum, intitulada “The Anthology”, que contava com 15 novas músicas. A artista explora suas mais recentes separações amorosas com figuras como Joe Alwyn e Matthew Healy, no entanto, há uma música que surpreendeu a todos por fazer referência a uma figura muito controversa no universo da carreira de Swift: Kim Kardashian.

A "briga" entre ambas figuras está muito bem documentada, e Swift já havia começado a falar de Kardashian em Reputation, mas agora voltou a atacar, antes de deixar ir, contra a socialite.

Qual é a música que dedica a Kim Kardashian?

Apenas ao ver o título da música, os fãs conseguiram rapidamente decifrar quem seria a inspiração por trás das palavras que Swift despejava na música, já que no título com as letras em maiúsculas formando o nome de KIM. Trata-se da música número 24, "thanK aIMee".

Começa mencionando a obsessão de Kim por estar bronzeada: “Quando imagino minha cidade natal, há uma estátua de bronze sua bronzeada com spray”. No início do ano, a socialite confessou que tem um bronzeamento artificial em casa.

Taylor não esconde o dano que Kim lhe causou: “E sempre foi a mesma dor lancinante, mas sonhei que um dia poderia dizer: ‘Todo esse tempo em que você estava desferindo golpes, eu estava construindo algo e não posso perdoar a forma como me fez sentir’. Gritei: ‘Vai se f*der, Aimee!’ para o céu noturno, enquanto o sangue jorrava.

Ela era apenas uma adolescente quando Kanye atacou ela sempre com a aprovação de Kim e agora, Taylor reconhece que "não foi uma briga justa, nem uma morte limpa cada vez que aIMEe pisoteou minha tumba e escreveu manchetes no jornal local, rindo de cada pequeno passo que eu dava".

E talvez, a frase mais dura é a que reflete o que sua mãe pensava sobre tudo o que estava acontecendo: "Todo mundo sabe que minha mãe é uma mulher santa, mas ela costumava dizer que desejava que você estivesse morta".

Reconhece também que sente que não seria a mesma sem todo o dano que Kardashian lhe causou e, por isso, agradece: “Escrevi mil músicas que não te parecem geniais. Construí um legado que não podes desfazer. Mas quando conto as cicatrizes, há um momento de verdade e é que nada disto existiria se não estivesses lá”.

Ao finalizar o assunto, ela deixa transparecer como espera deixar tudo para trás, apesar de ainda manter o ressentimento que tem pela ex-parceira empresária de West, com quem Kardashian teve uma filha, North, a quem ela menciona: "E um dia, sua filha chega em casa cantando uma música que só nós duas sabemos que é sobre você, porque todo esse tempo que você passou lançando golpes, foi tudo em vão".