Shakira: veja como a bem-sucedida artista era quando foi protagonista da novela ‘Oasis’, em 1994

Shakira Isabel Mebarak Ripoll, conhecida mundialmente como Shakira, é uma renomada cantora, compositora, dançarina e empresária colombiana. Nasceu em 2 de fevereiro de 1977 em Barranquilla, Colômbia. Desde muito jovem, demonstrou um talento inato para a música e a dança, e seu nome, que significa ‘cheia de graça’ em árabe, prenunciava seu futuro artístico.

A sua carreira musical começou em 1991 com a Sony Music Colombia, e após dois álbuns iniciais que não tiveram o sucesso esperado, o seu terceiro álbum, ‘Pies Descalzos’ (1995), a catapultou para a fama na América Latina. Com o lançamento de ‘¿Dónde están los ladrones?’ em 1998, Shakira tornou-se uma das artistas mais populares de toda a América Latina.

O reconhecimento internacional chegou com seu álbum ‘Laundry Service’ em 2001, que incluiu sucessos como ‘Whenever, Wherever’ e ‘Underneath Your Clothes’, vendendo mais de 13 milhões de cópias e estabelecendo-a como uma artista crossover líder mundialmente.

Além do seu sucesso musical, Shakira protagonizou uma novela chamada ‘El Oasis’ produzida pela Cenpro TV para o canal colombiano Canal A e que foi gravada no deserto de Tatacoa e no departamento de Huila.

A história falava de um amor entre Luisa María (Shakira) e Salmon Perdigón (interpretado pelo ator Pedro Rendón) que não podia acontecer devido à rivalidade entre as duas famílias da cidade de San Isidro.

Embora Shakira tenha adquirido posteriormente os direitos da novela, nas redes sociais começaram a circular vários trechos onde é possível ver a artista tendo uma discussão com Severo Rico, seu pai na novela interpretado pelo ator Pedro Mogollón.

Existe outro vídeo que mostra Salomón e Luisa se beijando, mas o pai dela chega para interromper o momento romântico e repreender sua filha, pois ele não concorda com o amor que eles têm um pelo outro.

Assim era Shakira em 1994