Sai ou não sai? Belfort desmente ter assinado contrato e Popó ataca: “quer dinheiro”

A estratégia de criar polêmica para dar mais gás e valorizar o combate, o ritual básico das lutas de boxe, está sendo levado ao limite pelos lutadores Popó e Vítor Belfort, que devem se enfrentar em setembro em mais uma luta entre “famosos”.

Até sexta-feira passada, a luta, segundo Popó, estava fechada, mas ontem Vítor Belfort disse que nada foi assinado ainda e disparou contra o tetracampeão de boxe. “Popó, você é um fanfarrão mesmo”, disse.

Segundo Belfort, ainda não foi resolvida uma das exigências de Popó, que é a questão do peso. Popó quer lutar na categoria 75 kg e isso exigiria que Belfort perdesse muito peso para a luta, algo inimaginável para um período tão curto. Vítor diz que consegue baixar somente até os 88 kg. “Aceita logo, Popó”, disparou.

Já Popó acusa Belfort acusou o campeão de UFC de querer dinheiro antes da luta. “Fui dar ousadia ao Vitor Belfort, os próprios fãs que me pressionaram. Mas pelo menos os influenciadores que lutei não enchiam tanto o meu saco e não falavam uma coisa e depois outra. Independente de contrato, quem desafiou foi o Belfort, não fui eu que desafiei. Aí já está querendo dinheiro. Na verdade, está querendo lutar por dinheiro. Deve estar ‘quebrado’, provavelmente. Você que desafiou”, disse o pugilista.

As acusações fazem parte do show e certamente a luta vai acontecer. Embora seja praticamente uma luta de exibição, nos moldes de “lutas entre famosos”, o confronto deve ter mais adrenalina do que a exibição patética de Kleber Bambam, que aguentou menos e 30 segundos no ringue. Belfort é lutador experiente do octágono, acostumado a combates ferozes e sangrentos. Embora enfrente um tetracampeão mundial de boxe, não vai deixar barato.