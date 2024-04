Reveladas as exigências que Jennifer Lopez teria para sua nova turnê

Jennifer Lopez está se preparando para seu retorno aos palcos com a turnê ‘This Is Me… Now The Tour 2024′. No entanto, seu retorno tem sido alvo de especulações devido a supostas demandas relacionadas aos seus shows.

Aqui te contamos o que a artista estaria pedindo para cada um dos shows.

A nova turnê de JLo

Há alguns dias, a cantora anunciou as datas de sua nova turnê. E um detalhe que chamou a atenção é que ela decidiu mudar o nome, com o objetivo de atrair mais fãs, passando de ‘This Is Me… Now’ para ‘This Is Me… Now/Greatest Hits’.

Estas são as datas da turnê confirmadas até agora:

Jun 26 - Orlando, Flórida (Centro Kia)

Jun 28 — Miami, Flórida (Centro Kaseya)

2 de julho - Austin, Texas (Moody Center)

3 de julho - Edinburg, Texas (Bert Ogden Arena)

5 de julho - San Antonio, Texas (Centro Frost Bank)

6 de julho - Dallas, Texas (American Airlines Center)

9 de julho - Phoenix, Ariz. (Footprint Center)

11 de julho - Los Angeles, Califórnia (Fórum Kia)

13 de julho - Anaheim, Califórnia (Honda Center)

16 de julho - São Francisco, Califórnia (Chase Center)

17 de julho - Sacramento, Califórnia (Golden 1 Center)

19 de julho — Palm Springs, Califórnia (Acrisure Arena)

20 de julho - Las Vegas, Nevada (T-Mobile Arena)

22 de julho - Denver, Colorado (Ball Arena)

24 de julho - Tulsa, Okla. (BOK Center)

26 de julho - Rosemont, Ill. (Allstate Arena)

27 de julho - Indianápolis, Ind. (Gainbridge Fieldhouse)

30 de julho - Pittsburgh, Pa. (PPG Paints Arena)

31 de julho - Detroit, Mich. (Little Caesars Arena)

2 de ago — Toronto, On. (Scotiabank Arena)

5 de agosto - Montreal, Que. (Bell Centre)

7 de agosto - Boston, Mass. (TD Garden)

9 de ago - Belmont Park, N.Y. (UBS Arena)

10 de ago — Newark, N.J. (Prudential Center)

13 de agosto - Filadélfia, Pa. (Wells Fargo Center)

14 de agosto - Washington, D.C. (Capital One Arena)

16 de agosto - Nova York, N.Y. (Madison Square Garden)

20 de ago — Cleveland, Ohio (Rocket Mortgage FieldHouse)

22 de ago — Nashville, Tenn. (Bridgestone Arena)

24 de agosto — Raleigh, N.C. (PNC Arena)

25 de agosto - Atlanta, Ga. (State Farm Arena)

27 de ago — Tampa, Flórida (Amalie Arena)

30 de ago — Nova Orleans, La. (Centro Smoothie King)

31 de agosto - Houston, Texas (Toyota Center)

A lista de exigências de Jennifer Lopez

De acordo com relatos do El País e da Vanity Fair, a famosa cantora conhecida como a 'Diva do Bronx' teria feito uma série de pedidos detalhados para garantir seu conforto durante sua turnê.

Desde o pedido de lençóis de 500 fios até a instalação de um novo assento no banheiro, incluindo a exigência de um camarim completamente branco.

Uma das solicitações mais destacadas é a solicitação de uma banheira cheia de água mineral.

Além disso, a artista teria solicitado um sommelier para selecionar os melhores vinhos e um chef pessoal.