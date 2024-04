Reaparece Kai, a filha de Naomi Watts que mudou de gênero: veja como ela está atualmente

A fila da frente do desfile de Dior Pre-Fall 2024 no Brooklyn Museum não apenas conseguiu dar uma ousada lição de moda, mas também reuniu várias das celebridades mais importantes e, como um bônus, também seus filhos.

Assim parece Kai, anteriormente conhecida como Samuel, a filha de Naomi Watts

Além da filha mais velha de Charlie Theron, quem surpreendeu foram Naomi Watts e sua filha mais nova, Kai Schreiber, anteriormente chamada Samuel Schreiber. A renomada atriz de ‘Cidade dos Sonhos’ mantém a privacidade de seus filhos com total respeito, por isso surpreendeu a presença de Kai, que usava um conjunto chamativo bege com estampas de borboletas coloridas.

Kai Schreiber (Nina Westervelt/WWD via Getty Images)

Naomi Watts tem dois filhos: Alexander 'Sasha' Pete Schreiber, nascido em 2007, e Samuel 'Kai' Schreiber, que nasceu em 2008 e agora é conhecido apenas como Kai, fruto de seu casamento com Liev Schreiber. Naomi e Liev estão divorciados, mas ainda mantêm contato, como foi o caso na formatura do ensino médio de Kai, onde estiveram juntos e compartilharam várias fotos sorridentes.

Kai esteve na primeira fila do desfile Dior Pre-Fall 2024

Kai fez várias aparições em tapetes vermelhos, mas sua maior paixão tem sido a dança. Seus pais compartilharam no Instagram algumas fotos de sua paixão pelo balé e ginástica.

Kai Schreiber (Nina Westervelt/WWD via Getty Images)

No desfile da Dior, Kai, de 15 anos, usava uma blusa de cor creme com bordados de flores e borboletas vermelhas, com uma saia maxi plissada a com a mesma estampa. O seu rosto tinha uma maquiagem sutil, mas brilhante, e o seu cabelo estava liso com uma risca ao meio. O duo mãe e filha estava ao lado de celebridades como Haerin, Alexandra Shipp, Michelle Williams, Alexandra Daddario, Rachel Zegler e Anya Taylor-Joy.