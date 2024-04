Quem é o personal trainer apontado como pivô da separação entre Gracyanne Barbosa e Belo

Após anunciar o término de seu casamento com o cantor Belo, a influenciadora fitness Gracyanne Barbosa confirmou um breve relacionamento com o personal trainer Gilson de Oliveira. Segundo publicado pela colunista Fábia Oliveira no portal Metrópoles, o personal chegou até mesmo a ter uma troca de elogios pública com a influenciadora.

Ainda conforme a publicação, Gilson, que também é fisiculturista, recentemente conquistou o título de campeão Overall, na categoria Men’s Physique Hard, Estreantes 2024, em uma competição de fisiculturismo realizada no Rio de Janeiro. Ele também utiliza suas redes sociais para prestar serviços de consultoria em “emagrecimento e treinos com foco na melhora da saúde, autoestima e confiança”. Após o anúncio do relacionamento com Gracyanne, o personal viu seus seguidores nas redes sociais subirem para mais de 16 mil.

Companheiros de treino

A parceria de treino entre Gilson e Gracyane é antiga e já gerou diversos conteúdos nas páginas das redes sociais dos dois. Em um vídeo publicado pelo personal, é possível ver registros de um treino realizado pelos dois.

“Treinão de ombro com a melhor, Gracyanne Barbosa! Só ela não faz cara de desespero”, elogiou o personal. Em seguida, a influenciadora respondeu agradecendo pela companhia e pelo treino. “Em busca da melhor versão, sempre, obrigada pelo treinão”. Por fim, Gilson reagiu a mensagem com diversos emojis, incluindo o de duas mãos formando um coração, o que foi visto por muitos como uma demonstração de afeto.

Apesar das especulações sobre uma suposta traição, Gracyanne afirmou que seu relacionamento com o personal aconteceu após o término de seu casamento, e revelou que ela e Belo não estavam juntos há meses. Segundo um comunicado oficial emitido pela assessoria da influenciadora, o cantor não deve se pronunciar sobre o término.

“O cantor Belo não vai se pronunciar sobre sua vida pessoal e reforça que está focado em sua carreira. Gracyanne Barbosa reafirma que o amor entre o casal não acabou, mas confirma a separação atual”.