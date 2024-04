“Que ridícula”, criticam Katy Perry por look ousado com ‘bumbum’ à mostra: o que disse Orlando Bloom

Katy Perry é uma das cantoras mais famosas e, aos 39 anos, continua a ter sucesso com sua música e como jurada do programa American Idol.

A famosa não só encanta com sua voz e talento, mas também com sua personalidade e carisma, e nos últimos meses até mesmo impôs moda com seus looks sensuais e elegantes.

No entanto, a famosa exibiu o visual que usou no Coachella, mas recebeu críticas por ser muito ousado e sexy.

Recomendados

O visual de Katy Perry no Coachella que gerou críticas por ser muito ousado

Katy Perry compartilhou diferentes fotos de sua passagem e seus looks pelo Coachella e um deles era composto por uma calça jeans e jaqueta de couro.

No entanto, a famosa abaixou as calças e deixou à mostra seu ‘bumbum’, exibindo sua roupa íntima e calcinha preta, algo que não agradou seus fãs, pois consideram que é vulgar e que uma mulher e mãe como ela não deveria mostrar.

"Não estou gostando da sua moda, que look de mau gosto", "lembre-se que você é mãe, não mais uma jovem", "que mau exemplo você está dando à sua filha com esses looks", "terrível esse look mostrando o traseiro, espero que sua filha não veja", "acho que essa mulher está errada e louca", e "que ridícula você é mostrando o traseiro e nem sequer tem", foram algumas das críticas nas redes.

Apesar das críticas, seu parceiro, o famoso ator Orlando Bloom surpreendeu a todos com seu comentário, mostrando que não estava de acordo.

“Nena, eu te disse para trazer aquele cinto 🙄”, disse o ator, insinuando que suas calças caíram por não estar usando cinto, mas tudo como uma brincadeira.

Este comentário gerou risadas nos seguidores, que elogiaram o ator e o ótimo relacionamento que eles têm, demonstrando que ele ama como ela se veste e aparece, mesmo que os outros não gostem.

E não é a primeira vez que ela é criticada por um visual ousado, pois há alguns dias também usou um vestido transparente que mostrava sua roupa íntima, e o ator mostrou seu apoio e disse "Sim, você está ainda mais 🔥❤".