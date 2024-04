Príncipe Harry escreveu em seus documentos que sua nova casa é os Estados Unidos

Príncipe Harry Foto de Ben Stansall/POOL via AP (Ben Stansall/AP)

De acordo com relatos do Daily Mail, o príncipe Harry renunciou à sua residência britânica e designou os Estados Unidos como sua casa em novos documentos. Na quarta-feira, o príncipe fez os primeiros comentários públicos após o anúncio do diagnóstico de câncer de sua cunhada.

O novo local de residência dele é nos Estados Unidos

O filho mais novo de Lady Di participou de uma videoconferência na reunião anual geral da Travalyst, uma organização de viagens sustentáveis fundada pelo príncipe Harry em 2019.

A organização sem fins lucrativos tem uma sede em Londres e, como acontece anualmente, certos procedimentos foram realizados e os novos detalhes de Harry foram revelados.

Nele, ele declarou que seu ‘novo país/estado’ era agora os ‘Estados Unidos’, de acordo com documentos obtidos pelo Daily Mail.

Duques de Sussex Meghan Markle e Harry

Príncipe Harry não planeja regressar ao Reino Unido

Em 2019, quando o príncipe fundou a organização, sua residência era no Reino Unido. Portanto, os novos documentos da Travalyst indicam que o duque de Sussex não tem planos de viver permanentemente em seu país natal no futuro próximo.

Um ano depois, em 2020, o príncipe e Meghan Markle mudaram-se para os Estados Unidos, mas os adeptos da realeza nunca imaginaram que seria definitivo. Os duques vivem com o príncipe Archie, de 4 anos, e a princesa Lilibet, de 2, em Montecito, Califórnia.

Os duques já não têm onde morar no Reino Unido

Na verdade, eles não têm uma residência oficial no Reino Unido porque foram despejados de sua casa no Reino Unido, Frogmore Cottage, e precisam se hospedar em um hotel quando visitam a cidade.

“Para mim, no momento, minha casa está nos Estados Unidos. E realmente parece assim também. Fomos recebidos de braços abertos e temos uma ótima comunidade em Santa Bárbara”, disse Harry em uma entrevista de 2022 com Today.