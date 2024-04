Por que Jenni Hermoso é uma das pessoas mais influentes do mundo? Aqui estão as razões

A atacante do Tigres Femenil e da Seleção Espanhola de futebol, Jennifer Hermoso, foi considerada pela revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes em todo o mundo em 2024, um reconhecimento que pela primeira vez é concedido a uma jogadora da Liga MX.

Para muitos, este reconhecimento foi uma surpresa, já que a atleta está sendo reconhecida ao lado de esportistas como Patrick Mahomes e Max Verstappen. Por isso, aqui explicamos algumas das razões pelas quais a espanhola recebeu tal reconhecimento.

Conquistas esportivas

Hermoso é vencedora da Champions League, Eurocopa, Copa do Mundo e múltiplas ligas na Espanha, Copa da Rainha e Supercopas, além de ser a maior artilheira com a seleção espanhola, sendo sem dúvida uma das melhores jogadoras na história da Europa.

Recomendados

Ele conquistou cinco títulos de artilheiro na Liga Espanhola, um recorde que demonstra seu incrível faro de gol.

É conhecida em muitos países

O futebol a levou a muitos cantos do mundo, jogando na Suécia, França, Espanha e agora em sua aventura no México, primeiro com as Tuzas de Pachuca e agora com o Tigres Feminino.

Empoderamento feminino

Jennifer é uma importante defensora do empoderamento das mulheres, o caso Rubiales desencadeou uma união entre os jogadores de futebol, com ela como a principal representante, a ponto de provocar reações em nível mundial, como em eventos importantes como The Best e a Bola de Ouro.

Exemplo para milhares de meninas

Bonita em um modelo a seguir para milhões de meninas que querem abrir caminho no futebol. Jennifer, sem dúvida, é uma das principais figuras deste esporte feminino que fala espanhol, causando um grande impacto na comunidade de língua espanhola.

Números na atualidade

Neste torneio Clausura 2024, a atacante espanhola de 33 anos tem nove jogos como titular com o Tigres, onde marcou sete gols. Além de seu bom desempenho com as felinas, Hermoso é uma titular indiscutível com a Espanha nos jogos internacionais, sendo uma constante com gols em sua seleção.

Com as Amazonas, Jenni busca conquistar o campeonato pela primeira vez na Liga MX nesta temporada, em sua estreia com o time de Monterrey. As felinas estão na primeira posição da tabela geral com 34 pontos e já garantiram sua vaga nos playoffs, faltando 4 rodadas para o fim desta fase regular.