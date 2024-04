Os 4 álbuns de Taylor Swift que ganharam o ‘Álbum do Ano’ no Grammy: em que ordem ouvi-los?

66th GRAMMY Awards - Chegadas (Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording A)

Taylor Swift é uma das maiores estrelas da indústria da música, ganhando uma série de prêmios e reconhecimentos por suas músicas, a maioria das quais ela mesma compõe.

Entre esses prêmios estão os concedidos pela Academia Nacional de Artes e Ciências de Gravação dos Estados Unidos, mais conhecidos como os Prêmios Grammy, cuja categoria mais importante, 'Álbum do Ano', a cantora conseguiu ganhar em quatro ocasiões.

Por isso, a seguir, deixo a ordem em que você deve ouvir os quatro álbuns de Taylor Swift que ganharam o 'Álbum do Ano' para que possa notar sua evolução como artista.

Fearless (2010)

É um álbum de country pop no qual Taylor Swift compôs 7 das 13 músicas incluídas e marcou sua estreia como produtora musical. O single principal foi ‘Love Story’, que se tornou o primeiro sucesso internacional da cantora, seguido por outros cinco singles: ‘White Horse’, ‘You Belong with Me’, ‘Fifteen’ e ‘Fearless’.

Em 2021, a cantora lançou uma regravação do álbum devido à mudança de propriedade dos masters de seus seis primeiros álbuns, sob o nome ‘Fearless’ (Versão de Taylor).

1989 (2016)

O quinto álbum de Taylor Swift lhe rendeu seu segundo prêmio na categoria 'Álbum do Ano' no Grammy e é o primeiro a se afastar completamente do country presente em seus primeiros trabalhos musicais.

‘Shake It Off’, ‘Bad Blood’, ‘Blank Space’, ‘Wildest Dreams’, ‘Style’, ‘Out of the Woods’ e ‘New Romantics’ foram os singles escolhidos para promovê-lo e também conta com uma versão de Taylor lançada em 2023.

Folklore (2021)

Oito meses depois de lançar ‘Lover’, Taylor Swift surpreendeu seus fãs com o lançamento de seu oitavo álbum, que a fez entrar na exclusiva categoria de artistas que ganharam ‘Álbum do Ano’ no Grammy por três vezes. Este foi um projeto alternativo no qual ela experimentou com o indie folk, rock alternativo e eletro-folk.

Midnights (2024)

O décimo álbum de Taylor Swift marcou seu retorno ao pop, depois de dois projetos em que predominava o som indie folk em suas músicas, e com o qual ela conquistou o recorde de ser a única artista a ganhar quatro vezes a categoria ‘álbum do ano’ no Grammy. Este álbum foi inspirado em 13 noites de insônia que a cantora experimentou em diferentes momentos de sua vida.