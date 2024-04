O SEVENTEEN anunciou a lista completa de faixas do álbum ‘17 IS RIGHT HERE’

SEVENTEEN anuncia tracklist completa do álbum ‘17 IS RIGHT HERE’. / Foto: PLEDIS Entertainment

Os ícones do k-pop SEVENTEEN, composto por S.COUPS, Wonwoo, Mingyu, Vernon, WOOZI, Jeonghan, Joshua, DK, SeungKwan, Hoshi, Jun, THE 8 e Dino, revelaram a lista de faixas de seu novo álbum de sucessos intitulado ‘17 IS RIGHT HERE’, que incluirá quatro novas músicas para acompanhar o lançamento.

A lista de faixas parcial revelada em 2 de abril incluía versões coreanas de 8 singles lançados anteriormente em japonês e 20 singles coreanos anteriores. Um trailer animado lançado em 19 de abril também revelou que serão lançadas quatro novas faixas, juntamente com uma versão instrumental digital apenas de ‘Adore U’, o single de estreia da banda.

Uma extensa coleção de 33 faixas, ‘17 IS RIGHT HERE’ abrirá com seu single principal ‘MAESTRO’, antes de apresentar ‘LALALI’ do Hip-hop Team, ‘Spell’ do Performance Team e ‘Cheers to Youth’ do Vocal Team.

As novas adições afirmam a posição do SEVENTEEN como a potência criativa que define o k-pop. Ampliando seus créditos como compositor dos 20 singles já lançados, WOOZI dirigiu a composição e escrita de ‘MAESTRO’, ‘Spell’ e ‘Cheers to Youth’. Ele também participou da escrita da letra de ‘LALALI’ com os quatro membros da equipe de Hip-hop - S.COUPS, WONWOO, MINGYU e VERNON - enquanto THE 8 e DINO escreveram ‘Spell’.

A revelação do tracklist ocorre após o lançamento das quatro versões de samplers das músicas (#1, #2, #3, #4) e duas versões de fotografias conceituais (HEAR.zip, HERE.zip). Inteligentemente discreta, a versão 'HEAR' captura cada membro em quartos prestando homenagem aos seus álbuns anteriores, destacando a originalidade musical da banda. A versão homófona 'HERE' apresenta de maneira semelhante objetos que representam o passado da banda, mas coloca os membros em um ambiente surpreendentemente colorido que representa o universo alegre que o SEVENTEEN criou.

