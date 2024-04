O que é a Neuroma de Morton? A doença que obrigou Letizia a ter um comportamento estranho que alertou a todos

A rainha Letizia ontem à noite deixou uma imagem nunca antes vista. Durante o jantar de gala enquadrado em sua Viagem de Estado, ela apareceu sentada. Enquanto os reis Felipe VI, Guillermo e Máxima realizavam o ato de pé, ela o fez em um banco. A razão? Uma recaída em Neuroma de Morton.

A rainha Letizia e seus gestos estranhos em sua viagem de Estado na Holanda

O Neuroma de Morton é uma condição que afeta o metatarso, normalmente na área entre o terceiro e quarto dedo do pé, e é algo muito doloroso. Na verdade, nos últimos dias, ele teve alguns gestos desconfortáveis em suas diferentes aparições, e agora tudo faz sentido, pois seria devido à grande dor e desconforto de sofrer com essa terrível doença durante a viagem. No entanto, esta manhã ele reapareceu após uma noite difícil e conseguiu lidar com a situação com a melhor atitude.

A rainha Letizia tem uma agenda intensa ao lado de Máxima da Holanda, na qual vão participar de várias atividades. A primeira delas foi uma visita ao Lab6, um centro dedicado a atividades esportivas e culturais para jovens. Lá, ela se mostrou como uma verdadeira profissional e tentou disfarçar sua irritação, embora às vezes tenha tido expressões inevitáveis.

Recomendados

A rainha Letizia sofre de Neuroma de Morton

Por outro lado, a rainha Letizia chegou sorridente, conversando de forma amigável com a anfitriã, cumprimentando os presentes na porta do local, sempre atenta a tudo o que acontecia lá dentro. No entanto, houve gestos que não passaram despercebidos, como seu rosto sério em alguns momentos ou o constante levantar do pé de seu sapato.

A rainha Letizia tem um dia complicado pela frente, no qual terá que cuidar ao máximo de seus pés, pois a situação poderia piorar sua dor.