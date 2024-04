O live action de Evangelion seria possível graças a este cosplay quente da bela Misato Katsuragi

O maravilhoso mundo do cosplay nos deixa mais uma vez sem palavras. Todos os elementos estão presentes para um live action de Neon Genesis Evangelion com esta impressionante interpretação de Misato Katsuragi, feita por uma bela modelo que está causando sensação nas redes sociais.

Na nossa pesquisa diária pelas diferentes plataformas digitais, em que costumamos procurar novas interpretações de cosplay para mostrar, nos deparamos com a bela mia_green_tea, uma modelo que em uma de suas contas do Instagram acumula 26 mil seguidores.

Acessar seu feed é encontrar diferentes interpretações de muitos personagens de anime, que sob sua caracterização são mais bonitos um do que o outro. One Piece, Sailor Moon e, é claro, Evangelion, são os mais frequentes em sua conta do Instagram.

Esta versão de Misato Katsuragi tem como característica principal o uso do traje original da personagem, aquele em que ela veste um casaco ou blazer vermelho de estilo militar com um chapéu. Ao contrário do personagem de anime, a cosplayer usa por baixo um vestido de couro inteiriço, o que dá um toque sensual à interpretação.

O cabelo lilás (ou roxo) combina com o rosto da modelo, que se destaca entre seus seguidores em sua conta do Instagram.

Neon Genesis Evangelion, criado pelo estúdio Gainax, animado pela Tatsunoko Production e dirigido por Hideaki Anno, acontece em um mundo futurista, onde a NERV, uma organização paramilitar, protege a humanidade dos ataques de seres de origem e natureza desconhecidas chamados os Anjos.

A NERV utiliza bio-mecas humanoides chamados Evangelion ou EVA para defesa. Mas além do enredo do anime, o que cativou os seguidores de Evangelion foi sua trama, que à medida que os episódios avançam, se torna mais confusa e psicológica, com personalidades instáveis entre os personagens.

Nos capítulos, vimos Misato, que está encarregada das operações táticas na organização NERV, sendo responsável por coordenar as Unidades Evangelion em combate contra os Anjos, ocupando o cargo de capitã. Mais tarde, ela é promovida ao posto de major.

Ela é filha do Dr. Katsuragi e foi a única sobrevivente do Segundo Impacto. Em 2015, ela foi a instrutora de Shinji Ikari, Rei Ayanami e Asuka Langley Soryu, os respectivos pilotos das unidades Evangelion.