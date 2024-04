O futuro de Marcelo após invadir o quarto de Quinota em No Rancho Fundo

Marcelo é levado como refém e foge do casamento com Quinota na novela No Rancho Fundo (Fabio Rocha/Globo)

Após ser pego no quarto de Quinota (Larissa Bocchino) na novela No Rancho Fundo, Marcelo (José Loreto) é levado como refém para o rancho e a filha de Zefa Leonel (Andrea Beltrão) ameaça Zé Beltino (Igor Fortunato), Nastácio (Guthierry Sotero) e Aldenor (Igor Jansen) com a arma da mãe.

Revoltada, Quinota exige que o trio solte Marcelo, que se vê obrigado a casar com a jovem, que acabou de deixar a prisão da novela da Globo.

Ainda segundo o roteiro divulgado pela TV Globo, Quinota aceita casar com Marcelo, mas o rapaz foge da cidade na hora da cerimônia e a filha de Zefa fica aliviada. Já a mãezona ampara a noiva da novela No Rancho Fundo.

Arthur decide procurar Marcelo e descobre que ele fugiu da cidade fictícia da novela No Rancho Fundo (Manoella Mello/Globo)

Vale destacar que Marcelo chegou a pedir a mão de Quinota para Zefa Leonel. O pedido foi reforçado quando mãe e filha dividiram a mesma cela na prisão da cidade de Lapão da Beirada, onde se passa a novela escrita pelo autor Mario Teixeira.

Marcelo se lasca ainda mais na novela das 6

Os problemas para o personagem de José Loreto em No Rancho Fundo não acabam depois que ele foge do casamento com Quinota. Fora da cidade, Marcelo é roubado por Blandina (Luísa Arraes).

Sem medo da bandida da novela da Globo, Marcelo confronta Blandina e os dois acabam se beijando e, logo em seguida, armam para Gonçalves Dias.

Ao deixar a prisão, Quinota vai dormir no hotel da novela No Rancho Fundo (Fabio Rocha/Globo)

O que Arthur tem a ver com isso?

Ainda segundo o roteiro da novela No Rancho Fundo, Arthur (Túlio Starling) vai procurar Marcelo e a personagem de Larissa Bocchino, na novela das 18 horas, explica ao personagem da novela das 18 horas que seu noivo fugiu da cidade antes mesmo do casamento.

* É importante lembrar que as informações divulgadas sobre os capítulos da novela No Rancho Fundo podem ser modificadas em função da edição da TV Globo.