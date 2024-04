Netflix: uma animação que impressiona pela sensibilidade da produção

A Netflix está sempre em constante expansão, seja com novo conteúdo para estrear ou produções de anos atrás que conseguem ver a luz do serviço de streaming. Em seu vasto catálogo, o gigante do streaming apostou em um filme que dura apenas 30 minutos e que pretende fazer os assinantes sofrerem desde a primeira cena.

Viagem ao Topo da Terra: um filme animado baseado no romance homônimo de Jirô Taniguchi

Trata-se de Viagem ao Topo da Terra, pelo seu título em inglês, é um filme de animação francês baseado na popular série de mangá de mesmo nome de Jirô Taniguchi, que por sua vez é baseada no romance de Baku Yumemakura e está totalmente disponível na Netflix. É uma adaptação animada em 2D, dirigida e coescrita por Patrick Imbert, sendo ao mesmo tempo uma homenagem aos escaladores extremos e um mistério sobre o que impulsiona a seguir em busca de novos picos para conquistar.

É uma história fictícia ambientada no ano de 1994, na qual um repórter japonês e fotojornalista de campo Fukamachi Makoto e uma equipe de escalada enfrentam dificuldades para chegar ao topo do monte Everest devido ao mau tempo. Frustrado por não ter conseguido alcançar o cume e passando tempo em um bar em Katmandu, um local se aproxima dele para vender o que supostamente é a câmera perdida de George Mallory e Andrew Irvine, alpinistas reais que pereceram no Everest em 1924.

A vontade de descobrir o que realmente aconteceu com o escalador faz com que o fotógrafo e Habu Joji, um grande alpinista, iniciem um plano para revelar a verdade do ocorrido.

“A obsessão de um fotojornalista por descobrir a verdade sobre a primeira expedição ao Monte Everest o leva a procurar um estimado alpinista que desapareceu”, revela a sinopse oficial da Netflix.