Morre participante estrela do American Idol e vencedora de um Grammy aos 47 anos

A participante estrela da quinta temporada do programa American Idol e vencedora de um Grammy; Mandisa Hundley, foi encontrada sem vida em sua residência aos 47 anos de idade.

O falecimento da artista foi confirmado na última quarta-feira, 18 de abril de 2024.

O representante de Mandisa confirmou em comunicado enviado à revista People que: "Podemos confirmar que ontem Mandisa foi encontrada morta em sua casa".

“No momento, desconhecemos a causa da sua morte ou outros detalhes. Pedimos as suas orações para a família e círculo próximo de amigos durante este período tão doloroso”, acrescenta o escrito.

Mandisa nasceu em Citrus Heights, no estado da Califórnia, Estados Unidos. Ela estudou música e sua grande paixão pelo palco a levou a fazer uma audição na famosa competição em 2005.

Na quinta temporada do American Idol, Mandisa ficou em nono lugar e interpretou canções conhecidas como “I’m every woman”, de Chaka Khan, e “Don’t you worry ‘bout a thing”, de Stevie Wonder.

Em 2017, Mandisa disse em uma entrevista à People que teve uma “grande depressão e voltei aos meus antigos hábitos, a comida”. Isso fez com que ela ganhasse mais peso.