Kate Middleton esteve presente durante a aparição do príncipe William

Kate Middleton / Príncipe William Foto: Leon Neal/Pool Photo via AP (Leon Neal/AP)

O príncipe William retomou seus compromissos como membro real depois de tirar alguns dias de férias na Semana Santa com sua esposa Kate Middleton e seus filhos: George, Charlotte e Louis em Anmer Hall, uma propriedade em Sandringham.

Os príncipes de Gales têm procurado manter-se afastados da exposição mediática para lidar com o diagnóstico de câncer que a princesa recebeu, doença que a levou a submeter-se a quimioterapias e a permanecer afastada do mundo exterior.

Agora que o futuro Rei da Inglaterra retomou sua agenda, todos os olhares estão voltados para ele, querendo saber como ele está e ter detalhes sobre sua esposa, que é uma das mulheres mais aclamadas no Reino Unido.

Recomendados

Assim Kate Middleton esteve presente na reaparição do Príncipe William

O príncipe William apareceu em uma visita ao Surplus for Supper, uma organização de caridade que redistribui excedentes de alimentos em Surrey, a oeste de Londres, onde deixou para trás o rosto afligido e preocupado que havia mostrado semanas atrás.

Com o carisma que o caracteriza, William começou a ajudar nas tarefas de processamento e embalagem de alimentos para distribuição, mas também fez uma doação de alimentos que ele mesmo cozinhou junto com Kate Middleton na cozinha de Adelaide Cottage, o que permitiu à monarca de certa forma acompanhar seu marido nesse momento importante.

Durante a atividade, os presentes não hesitaram em expressar seu apoio e desejos de rápida recuperação para Kate, mensagens que foram recebidas da melhor maneira. Até mesmo uma das voluntárias entregou várias cartas endereçadas a ela e ao Rei Charles III, que também está lutando contra o câncer.

“Que melhore logo”, leu William de um dos cartões, enquanto lhe pediam para cuidar de sua esposa, palavras que ele respondeu afirmativamente com um “eu farei”.

Até o momento, não se sabe quando Middleton voltará a aparecer fisicamente, que no passado 22 de março tirou um tempo para postar um vídeo nas redes sociais contando a difícil situação com a qual tem lidado nos últimos meses, junto com sua família.

A notícia deixou mais de um surpreso e comovido com a onda de especulações que sua ausência havia gerado.

Entretanto, William começa a assumir a responsabilidade pela coroa britânica diante da complicada situação de saúde enfrentada por dois de seus pilares, como Kate e Charles III.