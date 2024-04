Jojo Todynho posa com look minimalista e deixa tatuagem delicada a mostra

Os seguidores da cantora Jojo Todynho foram surpreendidos com uma nova série de fotos da influenciadora. Exaltando os resultados da intensa rotina de treinos, Jojo posou usando uma calça jeans estilizada e um cropped de pelúcia branco. Nas imagens, além da nova forma física da cantora, suas tatuagens também chamaram atenção.

Apesar de já ter outros desenhos espalhados pelo corpo, uma nova tatuagem delicada atraiu os olhares dos seguidores da funkeira por conta de sua localização inusitada. Ao postar de costas, ela deixou à mostra o desenho de um pequeno laço tatuado na marquinha do biquini.

Além de arrancar elogios pela pose, look e postura, Jojo também foi elogiada por seguir firme na mudança de seu estilo de vida, que começou com a inclusão de uma rotina de treinos seguida pela cirurgia bariátrica, realizada pela cantora em agosto de 2023.

Recomendados

Ela comemorou uma nova meta alcançada

Recentemente, Jojo Todynho compartilhou com seus seguidores mais uma conquista fruto das mudanças em sua vida. Após se pesar, ela apareceu nos stories para revelar que alcançou uma nova meta pessoal: ela chegou aos 99 kg.

Agora, que alcançou mais essa etapa, Jojo tem como nova meta chegar aos 90 kg e, para isso, segue compartilhando com os seguidores sua rotina de treinos e celebrando cada nova conquista.

Em meio as publicações dos treinos na academia, a cantora aproveita para motivar os seguidores e se motivar ao compartilhar as séries e as idas à academia. Recentemente, ao compartilhar um treino de boxe acompanhada pelo personal trainer, Jojo fez questão de deixar uma mensagem: “Sou a minha maior rival”, escreveu na legenda.

Nos comentários, um lutador ilustre fez questão de deixar sua mensagem e foi notado pela cantora e pelos seguidores dela. “Deu medo!”, escreveu Popó, campeão de Boxe, ao que Jojo respondeu com um emoji de fogo e outro de risadas.