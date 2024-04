“J.Lo saiu do chat”: os fãs pedem à Diva do Bronx para “aprender” com Shakira

Shakira e Jennifer Lopez são dois nomes que ressoam com grande força em todo o mundo, não apenas pelo seu talento musical, mas também pelo seu impacto cultural e influência na indústria do entretenimento. Ambas deixaram uma marca indelével na música latina e inspiraram milhões de pessoas em todo o mundo. No entanto, este ano, a chamada ‘Diva do Bronx’ tem sido alvo de críticas por sua atitude, levando muitos a dizerem que ela “deveria aprender com a Shakira”.

É inegável que esta tem sido uma grande temporada para Shakira e é que com o lançamento de 'Las mujeres ya no lloran', seu décimo segundo álbum de estúdio, ela está pronta para uma nova etapa em sua carreira musical. O álbum chegou sete anos após 'El dorado' (2017) e dez anos após 'Shakira' (2014) e inclui singles que já vinham sendo tocados desde 2022 como 'Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53', 'TQG', 'Te felicito', 'Monotonía' e 'Acróstico', além de novas músicas como 'Puntería', 'Nassau' e até uma composição chamada 'Cómo, dónde y cuándo', que nos lembra a Shakira dos anos noventa com 'Dónde están los ladrones'.

Shakira A colombiana anunciou sua turnê mundial (Instagram)

Para celebrar e agradecer aos fãs, a cantora colombiana anunciou que retomará os palcos internacionais com a turnê 'As mulheres não choram mais'. Foi durante sua participação no Festival Coachella 2024 que Shakira revelou que começaria nos Estados Unidos.

"Boa noite, Coachella... Isso é incrível, vocês não sabem o quanto me alegra vê-los [...] É o máximo estar aqui, com você que é meu amigo. Hoje não consigo me conter, tenho que avisar algo. Biza, estou indo em turnê Biza, finalmente!", disse.

Finalmente, a colombiana tem vindo revelando as datas e locais da primeira etapa de sua turnê, que começará em novembro, em Palm Desert, Califórnia. Embora inicialmente internautas tenham mostrado sua irritação por não ter começado na América Latina e ainda não ter revelado datas em nenhum outro lugar fora dos Estados Unidos, finalmente alguns saíram em sua defesa dizendo que ela agiu "melhor que a J.Lo".

Shakira A cantora anunciou sua turnê 'Las mujeres ya no lloran' (Instagram)

O que fez J.Lo para irritar os fãs?

Em fevereiro, o lançamento do filme de Jennifer López, 'This Is Me... Now: A Love Story', que acompanha seu nono álbum de estúdio com o mesmo nome, causou muito burburinho nas redes sociais por ter investido 20 milhões de dólares do próprio bolso para tornar o projeto realidade e "elevar-se".

Alguns não pararam de apontar que o filme colocou em dúvida sua sanidade, pois afirmam que é 'um dos projetos mais narcisistas' nos quais 'Jenny From the Block' mostrou seu lado mais tóxico.

Jennifer Lopez A atriz e cantora está sendo muito criticada por seu novo filme documental ( Kevin Winter/Instagram, Getty)

Para piorar a situação, a cantora parecia ter a intenção de aproveitar o fato de ser assunto de conversa para fazer sua própria turnê, no entanto, ela mesma começou a cancelar várias datas após a venda de ingressos.

Ao mesmo tempo, Shakira tem estado aumentando as datas e locais onde irá se apresentar na primeira parte de 'Las mujeres ya no lloran', além de não parar de agradecer o apoio que está recebendo, o que fez com que os fãs digam a Jennifer Lopez que "deveria aprender com ela".

"Auuuuuuuuu! Que rebanho eu tenho!!! Estou feliz em anunciar que, a pedido do público, estamos adicionando datas extras em Palm Springs, Miami e Nova York! Que emoção voltar ao palco e celebrar com todos vocês!", lê-se numa publicação da colombiana no Instagram.

"J.Lo saiu do chat". "Enquanto J.Lo faz seus caprichos e cancela quando quer, Shakira nos dá mais". "Aprenda com Shakira, J.Lo", lê-se nas redes sociais.

Embora a turnê da Diva do Bronx ainda esteja programada para oferecer 30 shows, uma grande quantidade de ingressos para a maioria das datas da turnê ainda não foram vendidos, conforme indicado pela distribuição de assentos no site oficial da Ticketmaster. Embora esses gráficos nem sempre sejam completamente precisos, o número de assentos marcados como disponíveis é alarmante.