Irmã de Davi do BBB 24 divulga golpe usando nome de Influenciadora financeira: Irei processar” Imagem: reprodução redes sociais

É preciso ficar sempre atento com os golpes na internet, pois este tipo de crime está cada vez mais elaborado. Os golpistas acabam se aproveitando de figuras famosas e dos seus seguidores para atrair a atenção.

Na noite da última quinta-feira (18), Nath Finanças, influenciadora financeira, informou sobre um golpe utilizando seu nome e divulgado até mesmo por Raquel Brito, irmã de Davi, campeão do BBB 24. As informações são do site Metrópoles.

No X (Twitter), Nath escreveu: “Pessoal, só para esclarecer: eu não tenho nenhuma campanha sobre como limpar o nome. A irmã do Davi Brito está divulgando nos stories dela algo de outra pessoa que está usando meu nome. O nome da pessoa que está usando de forma indevida é Bruna”.

De acordo com a influencer, a princípio, ela tentou contato com a irmã do ex-BBB, mas sem sucesso, e também tentou encontrar a possível golpista.

“Só pra deixar claro: eu já tinha mandado mensagem para Raquel no Insta (sem resposta até o momento) e não achei o Twitter dela aqui. É muito fácil falar quando seu nome tá sendo usando para golpe e pessoas perdendo dinheiro. Falaram que Raquel organiza as redes dele aqui, espero que ela veja e seja resolvido o quanto antes porque tô correndo atrás dessa Bruna aqui :)”.

Ainda na mesma noite, Nath Finanças voltou às redes sociais para atualizar seus seguidores e informar que conseguiu conversar com Raquel.

“Raquel me respondeu agorinha na DM do Insta: stories apagados, peguei o contato da contratante Bruna que usou meu nome, irei processar essa Bruna e, no final, tudo foi resolvido”.

