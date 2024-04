Gracyanne Barbosa confirma caso, mas afirma: “O Belo é o amor da minha vida”

Após a confirmação do fim do casamento de Gracyanne Barbosa e Belo, uma conversa entre a influenciadora e o colunista Léo Dias parece ter esclarecido os principais motivos da separação. Conforme publicado por Luiz Prisco, do Metrópoles, a musa fitness teria revelado uma traição e um certo desgaste no relacionamento do casal, que durava 16 anos.

Segundo a publicação, a notícia da separação do casal foi dada por Léo Dias durante o Fofocalizando, exibido na tarde da última quinta-feira, dia 18 de abril. No programa, o jornalista conta que o casal já não estava junto há 8 meses, mas confirma que a oficialização pública aconteceu somente ontem.

Ainda conforme as falas de Léo, Gracyanne teria conversado com ele e acabou revelando os motivos da separação, entre os quais cita o distanciamento de Belo e confirma uma outra pessoa envolvida. O colunista então revela que a pessoa com quem a influenciadora traiu o cantor era um dos frequentadores da mesma academia na qual ela treina.

“Ela falou que era uma pessoa que frequentava a mesma academia que ela”, afirma Léo que, em seguida, revela que Gracyanne está ciente de seu erro e ainda afirmou não ter momentos a sós com o cantor nem mesmo para conseguir resolver a crise em seu relacionamento.

Relacionamento desgastado

Durante a conversa com o jornalista, a influenciadora fitness revelou que no momento segue solteira e afirma não estar mais com Belo e nem com o personal trainer apontado como pivô da separação.

Ela ainda revela que a relação dos dois não chegou ao fim por falta de amor, mas sim pelo distanciamento, explicando que até mesmo as brigas e discussões entre ela e o cantor eram resolvidas pelo intermédio de outras pessoas presentes na rotina do casal.

“Eu brigava com meu marido e o empresário é quem me ligava. Hoje estou sozinha. Uma separação é muito difícil. É muito conturbado financeiramente, a gente nunca conseguiu se organizar. Eu amo o Belo, ele é o homem da minha vida. Mas hoje não sei se a gente tem futuro. Sei que o magoei demais e hoje eu me arrependo disso”, afirmou Gracyanne.

Apesar da afirmativa de que o caso entre Gracyanne e o personal teria acontecido ainda durante o relacionamento dela com o cantor Belo, a influenciadora foi categórica ao negar a traição. Segundo ela, o caso aconteceu após a separação.