Estas são as melhores séries e filmes baseados em casos reais que dominam a Netflix esta semana

As séries e filmes baseados em casos reais capturaram a atenção do público de uma forma sem precedentes. A Netflix possui um amplo catálogo que abrange todo tipo de situações, seja por meio de séries documentais ou filmes baseados em histórias reais.

Uma das principais razões pelas quais as séries e filmes baseados em casos reais são tão atraentes é a capacidade de estabelecer uma conexão emocional com o público. Ao apresentar histórias reais de pessoas comuns enfrentando circunstâncias extraordinárias, essas produções nos permitem empatizar com os personagens e nos sentirmos mais próximos de suas experiências e lutas.

Ao contrário da ficção pura, as histórias baseadas em casos reais têm um elemento de realismo que as torna especialmente convincentes e cativantes. Saber que os eventos que estamos vendo realmente aconteceram nos mergulha ainda mais na trama e nos faz sentir que estamos testemunhando a verdadeira história enquanto se desenrola diante de nossos olhos.

As produções baseadas em casos reais mais assistidas na Netflix esta semana

O Que Jennifer Fez

Durante uma hora e meia, a diretora Jenny Popwell explica, através de testemunhos e dramatizações intensas, o terror vivido em uma pequena cidade canadense, quando uma jovem chamada Jennifer Pan ligou para a polícia relatando como seus pais estavam sendo atacados por intrusos em sua casa.

De acordo com a pesquisa, a jovem teria sido a responsável por orquestrar o ataque, pagando 10.000 dólares canadenses para que três intrusos organizassem um roubo e atirassem e matassem seus pais aparentemente por causa da raiva que sentia por eles proibirem ela de ter um namorado e serem tão rigorosos com ela em relação à sua vida social e acadêmica.

Megan Leavey

Um filme baseado em fatos reais que narra a história de Megan Leavey, uma jovem americana que se junta ao Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos e forma uma conexão extraordinária com um cachorro militar chamado Rex durante seu serviço no Iraque. O filme segue a vida de Megan desde sua entrada no exército até seu destacamento no Iraque, onde se torna uma controladora de cães de combate e trabalha ao lado de Rex em missões perigosas de detecção de explosivos.

Baseado em uma história real, o filme de 2017 Megan Leavey é a jornada de um casal improvável e como conseguiram permanecer juntos contra todas as probabilidades.

O Sequestro do Voo 601

"Durante um voo transatlântico, os passageiros e a tripulação enfrentam uma situação terrível quando sequestradores armados assumem o controle da aeronave. Enquanto as negociações se desenrolam no solo, aqueles a bordo devem se unir para formular um plano, testando sua coragem e resistência em uma intensa batalha pela sobrevivência", diz a sinopse deste filme baseado em fatos reais.

O que realmente aconteceu? Dois homens sequestraram um avião colombiano em um episódio que durou três dias e percorreu vários países da América Latina. Segundo relatos, os homens afirmaram estar ligados ao Exército de Libertação Nacional, um grupo de esquerda na Colômbia, e exigiram a libertação de 140 presos políticos.

O incidente, no entanto, tem mais qualidades de Duro de Matar, porque poderia ter sido uma fachada para uma necessidade mais básica: dinheiro. É uma história confusa que tem mais reviravoltas do que uma boa superprodução de Hollywood.

Arquivos do Inexplicável

A Netflix recentemente adicionou ‘Arquivo do Inexplicável’ ao seu catálogo, uma nova série documental que investiga desde encontros assustadores até desaparecimentos estranhos, aparições misteriosas e casos arrepiantes não resolvidos. Cada episódio apresenta diferentes experiências com relatos em primeira mão de fenômenos estranhos juntamente com especialistas e moradores locais.

Os episódios vão desde um rapto extraterrestre no Mississippi até o caso do Monte Shasta, um vulcão ativo no norte da Califórnia envolto em mitos e lendas. A série contextualiza cada evento com notícias, documentação, testemunhos de testemunhas e análises de especialistas.

Cena do crime Berlim: Assassino da vida noturna: Temporada 1

A nova série documental de três partes sobre crimes reais ‘Crime Scene Berlin: Nightlife Killer’ está sendo um grande sucesso na plataforma. Sob a direção do documentarista e diretor Joe Berlinger, esta produção traça a história real de uma série de assassinatos que ocorreram na capital alemã em 2012 e como a polícia trabalhou para localizar o assassino.

Como detalhado na série documental, em 2012 ocorreram uma série de assassinatos em Berlim, nos quais homens foram drogados, roubados e mortos. O assassino foi rapidamente apelidado de ‘Darkroom Murderer’ ou ‘Darkroom Killerer’, apesar de apenas um dos assassinatos ter ocorrido na sala escura de um clube gay em Berlim.