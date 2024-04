Meghan Markle Do ‘flerte’ ao desprezo: a brutal rejeição do melhor amigo de Harry a Meghan Markle (WPA Pool/Joshua Sammer / Getty Images)

Meghan Markle continua sem poder escapar das críticas por seu recente comportamento após ser exposta por não permitir que uma mulher posasse ao lado do príncipe Harry durante a entrega de troféus após um jogo de polo, mas agora foi ligada a um amigo de seu marido.

Meghan Markle passa de ‘flerte’ para ‘desprezo’ após polêmica com amigo do príncipe Harry

O evento beneficente ocorreu na Flórida no último fim de semana e foi marcado por vários momentos da ex-atriz de Hollywood que mais uma vez ofuscaram sua imagem. Para o evento, os duques de Sussex compartilharam com vários amigos, incluindo Nacho Figueras, jogador de polo e íntimo amigo de Harry, juntamente com sua esposa Delfina Blaquier.

Apesar de Meghan e Harry manterem um relacionamento próximo com Nacho e sua esposa, a duquesa de Sussex foi apontada por flertar com o argentino.

Em fotografias compartilhadas nas redes sociais, é possível ver Meghan Markle junto a Nacho com um comportamento sugestivo, o que tem gerado especulações. Em uma das imagens, é possível ver Meghan com a mão apoiada no ombro de Nacho e em outra, abraçando-o fortemente.

Meghan Markle é acusada de flertar com um amigo íntimo do príncipe Harry

No entanto, tudo parece ficar apenas em rumores, mas a verdade é que a polêmica continua viva. Após os rumores de flertes de Meghan com Nacho, agora parece que a duquesa de Sussex sofreu um ‘desprezo’ do antigo amigo do príncipe Harry. Apesar de terem sido vistos juntos no último fim de semana, o atleta não quer ser associado à esposa do duque de Sussex.

Do ‘flerte’ ao desprezo: a brutal rejeição do melhor amigo de Harry a Meghan Markle (Yaroslav Sabitov - PA Images/PA Images via Getty Images)

Após o jogo da Royal Salute Polo Challenge, Nacho compartilhou algumas fotos com o príncipe Harry em seu Instagram, mas parece ter excluído algumas imagens. Os seguidores notaram que Meghan Markle não aparece nelas.

O suposto desdém ocorreu depois que Meghan e Harry passaram tempo com Nacho e sua esposa Delfina. Acredita-se que as duas famílias são próximas, mas o jogador de polo parece estar mantendo distância da duquesa de Sussex.