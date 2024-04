Davi do BBB 24 esclarece polêmica sobre fim de relacionamento e sumiço de Mani Rego das redes sociais

Após o fim do BBB 24, que aconteceu na última terça-feira (16) e sagrou Davi Brito campeão, os fãs que acompanhavam a luta do baiano pelo prêmio milionário, principalmente via rede social, perceberam algo incomum: o sumiço de Mani Rego, sua namorada, das redes sociais.

A mulher de 41 anos fez diversas campanhas para Davi ao longo de todo o reality e era bem assídua nas redes sociais, mas desde que terminou o programa, ela deixou de publicar conteúdos.

Fim do relacionamento?

A internet também se surpreendeu com as falas de Davi no dia seguinte da final no café da manhã com Ana Maria Braga sobre seu namoro com Mani.

Recomendados

Na ocasião, a apresentadora do ‘Mais Você' pergunta sobre o relacionamento do brother, que responde: “A gente está namorando, está no período de conhecimento, estamos nos conhecendo. Acho que tudo tem um tempo determinado. Há um tempo para tudo, tempo para namoro, tempo de se conhecer. A gente tá na fase do conhecimento”.

Contudo, na descrição do Instagram da mulher é possível ver a frase “Esposa de Davi”.

Davi esclarece polêmicas

Na manhã desta sexta-feira (19), o campeão do BBB 24 publicou um stories em seu Instagram para atualizar os fãs.

Entre os assuntos, ele fala sobre o documentário que será lançado na Globoplay que contará sua vida e responde a polêmica sobre o namoro.

“Já vi minha namorada, conversei com ela ontem de noite, a gente tava lá no quartinho junto”, diz.

Davi explica que, devido a rotina corrida, ainda não pôde ficar muito tempo com a companheira.

“Estou passando por uma série de trabalhos e agendas. [...] Gente, eu fui campeão do Big Brother, isso aqui é Globo, pô, então tem que ter noção e consciência de que eu estou cumprindo uma série de agendas e trabalhos, tô muito apertado, mas nunca vou deixar de ter um tempinho pra ela”.

Assista: