Data confirmada: o dia do Grammy Latino 2024 já foi anunciado

Após a bem-sucedida noite da edição de 2023 em Sevilha, Espanha, foi confirmado nesta quarta-feira, 17 de abril, pela Academia Latina da Gravação, que a cidade de Miami, nos Estados Unidos, sediará novamente o Grammy Latino 2024, considerado pela crítica como um dos prêmios mais importantes de toda a indústria musical latina.

Será a noite de quinta-feira, 14 de novembro, no Kaseya Center de Miami, onde dezenas de importantes artistas de língua espanhola se reunirão para premiar o destaque da música latina e hispano-americana de 2024.

Manuel Abud, CEO da Academia Latina da Gravação, foi encarregado de confirmar a notícia, ao indicar: “Desde nossa primeira entrega em 2000, os Latin Grammys colocaram a música latina em destaque internacional de forma insuperável e ofereceram performances icônicas que se tornaram parte da história da música e da cultura popular. É um privilégio para nós celebrar nosso 25º aniversário em Miami, o epicentro do entretenimento latino”.

O Grammy Latino 2023 aconteceu pela primeira vez fora dos Estados Unidos Instagram

O que se sabe sobre o próximo Grammy Latino

Esta será a terceira vez que o Latin Grammy será realizado em Miami, lembrando que a primeira vez foi em 2003 e a segunda foi sem público em 2020, uma cerimônia atípica devido à pandemia de COVID-19 que assolava o mundo e, especialmente, os Estados Unidos naquele momento.

Daniella Levine Cava, prefeita do condado de Miami-Dade, foi uma das primeiras personalidades públicas a expressar sua alegria após a nomeação ser anunciada.

“Bem-vindo a casa, Latin Grammy! Como a capital cultural dos latinos nos Estados Unidos, não há lugar melhor do que Miami-Dade para apresentar o que há de melhor na música e entretenimento latino. É uma verdadeira honra ser novamente os anfitriões deste fabuloso evento e dar as boas-vindas a pessoas de todo o mundo para desfrutar do centro cultural dinâmico e diversificado que consideramos nosso lar”, indicou parte do anúncio divulgado nas redes sociais da governante de 68 anos.