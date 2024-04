Caso Beatriz: Quem protagonizou a estreia da 2ª temporada do Linha Direta

O depoimento de Lucinha Mota, mãe da menina Beatriz, foi quem realmente protagonizou a estreia da 2ª temporada do Linha Direta, na TV Globo.

Os fãs do programa inédito apresentado por Pedro Bial não declararam publicamente, pelas redes sociais, que torceram muito para o caso ser resolvido e aplaudiram a força da mãe da menina morta aos 7 anos.

Usando o X,antigo Twitter, um telespectador da Globo afirmou que Lucinha Mota “não desistiu um segundo de fazer justiça pela morte da sua filha”. Ele ainda ressaltou a luta dela para colocar o assassino na cadeia.

Você percebe a incompetência e a negligência da polícia, quando uma mãe no momento de luto, se torna uma perita, investiga o caso e descobre o assassino mais rápido do que eles. Ela mesmo fez justiça por sua filha. Lucinha é um exemplo. #LinhaDireta pic.twitter.com/aQIN5nBm71 — mila Ψ (@hlewis44_) April 19, 2024

A mãe de Beatriz Mota também foi chamada de “mulher forte” e “guerreira” por quem acompanhou a estreia da 2ª temporada do Linha Direta.

Os trechos do depoimento de Lucinha foram para internet

Os fãs do Linha Direta também compartilharam falas ditas por Lucina no primeiro episódio do Linha Direta de 2024. Um internauta disse que congelou ao ouvir a mãe de Beatriz Mota afirmar que “não confiava mais na polícia” e ela tinha se tornado “perita” no caso que investigou a morte da filha.

“Que mãe, que guerreira...Tô em êxtase até agora com a história dessa extraordinária mulher! Que Jesus seja seu consolo!”, escreveu uma pessoa no X.

Fãs do Linha Direta criticam a investigação

Além do depoimento de Lucinha Mota, mãe da menina Beatriz, protagonizar a estreia da 2ª temporada do Linha Direta, o público questionou o funcionamento da polícia na investigação.

a filha dela foi morta com 42 facadas dentro do colégio e ela deve pedir desculpas ao colégio? puta que pariu o ser humano perdeu o senso mesmo #LinhaDireta pic.twitter.com/n11VZTPkJm — lays (@nordextinxs) April 19, 2024

Pelas redes sociais, uma pessoa falou em negligência no caso que envolveu a morte de Beatriz Mota em um colégio: “Você percebe a incompetência e a negligência da polícia, quando a mãe se torna uma perita”.

O internauta lembrou ainda que Lucinha Mota descobriu o assassino mais rápido que a polícia durante o luto: “Ela investigou e descobriu mais rápido. Ela mesmo fez justiça por sua filha. É um exemplo”.