Casamento de Gracyanne Barbosa e Belo chega ao fim e internautas reagem: “Davam pistas”

A notícia sobre o término do casamento de Gracyanne Barbosa e Belo pegou a internet de surpresa no final da última quinta-feira, dia 18 de abril. Além de confirmar a separação do cantor, com o qual se relacionou por 16 anos, a influenciadora fitness também confirmou os rumores de que teria traído o cantor devido ao desgaste no relacionamento entre eles.

Conforme publicado pelo Correio Braziliense, após a confirmação do término e o início das especulações sobre o motivo que levou ao ponto final no relacionamento, os “detetives da internet” passaram a apontar indícios de que o ex-casal já estava em crise muito antes de anunciar a separação.

Além de reviverem boatos sobre um possível flagra da influenciadora com outro homem e sobre possíveis “puladas de cerca” do cantor, os internautas também resgataram uma troca de mensagens entre Belo e Gracyanne que já demonstrava uma certa “frieza” por parte da influenciadora.

No registro, compartilhado em páginas do Instagram, é possível ver um print em que ela responde a pergunta de um seguidor que pediu para ver sua “última conversa com o amor”. Na troca de mensagens, chama atenção o fato de que Belo envia diversas mensagens carinhos e vários “Te amo” que passam batidos por Gracyanne. Veja:

A internet reagiu

Diante da publicação, diversos seguidores da página comentaram sobre a interação entre os dois e afirmaram que ficou claro se tratar de um sinal de que o relacionamento entre a influenciadora e o cantor já estava esfriando. Vale lembrar que a própria Gracyanne confirmou que o desgaste no relacionamento foi um dos fatores que levou a separação, sendo que essa também não é recente.

“As pessoas dão sinais o tempo todo... só precisamos aprender a entender eles”, comentou uma seguidora.

“Eu acho que ele tinha feito merda, tanto eu te amo assim, só pode”, apontou outra ao que uma terceira respondeu: “Nunca vi um eu te amo tão ignorado, nem pra falar ‘eu também’! Misericórdia”.