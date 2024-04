Campeão do BBB 24, Davi Brito cobra assinatura por conteúdos exclusivos e revolta fãs Imagem: reprodução Instagram

Parece que algumas estratégias de marketing da equipe de Davi, ganhador do BBB 24, não tem agradado a todos que votaram para o jovem de 21 anos levar o prêmio milionário de R$ 2,92 milhões.

Com mais de 10 milhões de seguidores no Instagram, o baiano foi criticado pelos fãs após publicar um story exclusivo liberado a partir de uma assinatura mensal de R$ 2,90.

Para aqueles que desejam acessar o conteúdo, os benefícios seriam o selo de assinante, direito a transmissões exclusivas, bastidores e agradecimentos.

De acordo com o ‘Notícias da TV’, o recurso foi lançado pela Meta, empresa dona do Instagram, nos Estados Unidos e expandiu a novidade para o Brasil e outros países, como Austrália, Canadá, Japão e México.

Efeito negativo entre os fãs

Nas redes sociais, alguns perfis comentaram sobre a novidade no perfil de Davi Brito, criticando inclusive sua irmã, que cuida das redes sociais do baiano.

Tags como “assessoria para Davi” e “fora Raquel” foram levantadas no X (Twitter) na última quinta-feira (18) como forma de protesto.

Davi acaba de bater 10.4M no Instagram, mas infelizmente o perfil está largado, com assinatura de conteúdo sem necessidade, sem gerenciamento de crise e sem pronunciamentos para combater as fake news.



ASSESSORIA PRO DAVI pic.twitter.com/Y748wQs0dF — Sula (@oiesula) April 18, 2024

ASSESSORIA PARA O DAVI



10M no IG, conteúdo exclusivo por 0,49 centavos de dólar, na cotação de hoje Davi receberia R$643.

Pra quê?

Raquel amadinha, deixa profissionais fazerem um trabalho digno do tamanho do #Davi

O POVO quer acompanhar o reizinho, recolha a sua insignificância pic.twitter.com/UdAdCdhAbo — Babi 2U 🦋 (@Babi2U) April 18, 2024

Na manhã desta sexta-feira (19), não há mais nenhuma menção ao conteúdo exclusivo no perfil do Instagram de Davi.

Irmã de Davi do BBB 24 divulga golpe usando nome de Influenciadora financeira: Irei processar”

Na noite da última quinta-feira (18), Nath Finanças, influenciadora financeira, informou sobre um golpe utilizando seu nome e divulgado até mesmo por Raquel Brito, irmã de Davi, campeão do BBB 24. As informações são do site Metrópoles.

No X (Twitter), Nath escreveu: “Pessoal, só para esclarecer: eu não tenho nenhuma campanha sobre como limpar o nome. A irmã do Davi Brito está divulgando nos stories dela algo de outra pessoa que está usando meu nome. O nome da pessoa que está usando de forma indevida é Bruna”.

Ainda na mesma noite, Nath Finanças voltou às redes sociais para atualizar seus seguidores e informar que conseguiu conversar com Raquel.

“Raquel me respondeu agorinha na DM do Insta: stories apagados, peguei o contato da contratante Bruna que usou meu nome, irei processar essa Bruna e, no final, tudo foi resolvido”.