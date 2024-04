As cenas de Serena na novela Alma Gêmea foram gravadas nesta região de SP

Algumas cenas de Serena (Priscila Fantin) e do pequeno Terê (David Lucas) na novela Alma Gêmea foram gravadas na Vila dos Ingleses, região central da cidade de São Paulo.

Junto com outros 20 figurantes, as cenas filmadas em 2005 mostram quando a personagem principal da novela da Globo vai em busca dos seus sonhos em São Paulo. Serena e Terê tentam encontrar a prima da professora Cleyde (Julia Lemertez).

Serena fica perdida na selva de pedras

A chegada de Serena em São Paulo será turbulenta. Nos primeiros momentos na cidade, a protagonista da novela Alma Gêmea passa por diversos pontos.

Na novela Alma Gêmea, Serena troca sua aldeia indigena pela cidade de São Paulo (Zé Paulo Cardeal/Globo)

De acordo com o roteiro divulgado pela TV Globo, na época, as cenas que mostram a chegada de Serena na cidade passam por locais históricos como a Estação Júlio Prestes, a Pinacoteca do Estado de São Paulo, o Museu do Ipiranga, o Pateo do Colégio e a Catedral da Sé.

Quando a novela Alma Gêmea foi gravada, a atriz Priscila Fantin afirmou que aproveitou as filmagens para conhecer melhor “o lado histórico” da cidade de São Paulo.

Um susto grande para Serena em São Paulo

Depois de sair da aldeia indígena em que foi criada, Serena leva um grande susto ao chegar na cidade de São Paulo. Tudo acontece quando a protagonista e Terê procuram Cleyde.

O ator David Lucas interpretou o pequeno Terê na novela Alma Gêmea (Zé Paulo Cardeal/Globo)

Querendo a ajuda da professora da aldeia indígena onde foi criada, Serena chega ao local indicado, mas descobre que a família se mudou.

As cenas de Serena e Terê em São Paulo foram dirigidas por Fred Mayrink, que fez parte dos bastidores da novela Alma Gêmea, que foi escrita por Walcyr Carrasco e dirigida por Jorge Fernando.

A reprise da novela Alma Gêmea volta à grade da TV Globo no dia 30 de abril. A novela de 2005 será exibida no Vale a Pena Ver de Novo.