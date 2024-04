A rainha Letizia revive o barbiecore e a imprensa mundial se rende: “Elegante e cativante”

Um toque de glamour ao barbiecore

Mas o visual que encantou a todos foi o que ela usou em seu encontro com Máxima da Holanda. Letizia se entregava completamente à cor com um vestido de comprimento midi em coral da marca Carolina Herrera.

Foi uma opção simples, mas cativante, com a silhueta lápis e sua cor chamativa que a fazia assentar como uma luva. Tudo acompanhado por um grande casaco cor-de-rosa chiclete da mesma marca do vestido e saltos altos no melhor estilo Barbie.

Rainha Letizia revive a barbiecore e a imprensa mundial se apaixona por ela por seu visual: 'Elegante e cativante' Rainha Letizia ( Patrick van Katwijk /Carlos Alvarez/Foto: Getty Images)

Os tabloides ingleses não demoraram em destacar as semelhanças do visual ao afirmar que “A Rainha Letizia cativou com seu vestido justo e saltos altos no mais puro estilo Barbie”.

Além disso, sobre essa escolha, a imprensa britânica elogia a forma como ela usava o casaco sobre os ombros para conseguir aquela sensação de cool sem esforço. Ou seja, dando-lhe aquele toque de frescor e dinamismo.

