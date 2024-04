Vamos, Tigres! Time inclui Jenni Hermoso entre as pessoas mais influentes do mundo

A frente do Tigres Femenil e da Seleção Espanhola de futebol, Jennifer Hermoso, foi considerada pela revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes a nível mundial em 2024, um reconhecimento que pela primeira vez é concedido a uma jogadora da Liga MX.

Devido às suas conquistas esportivas e por ser uma importante representante do empoderamento feminino, a jogadora do Amazonas entrou nesta lista na categoria de ícones.

A principal artilheira da seleção espanhola compartilha esse reconhecimento com figuras como o ator Michael J. Fox, Dua Lipa, Javier Milei, entre outros.

Outros atletas que aparecem nesta lista desta renomada revista americana são Patrick Mahomes, Max Verstappen, Aja Wilson e Siya Kolisi.

Neste torneio Clausura 2024, o atacante espanhol de 33 anos tem nove jogos como titular com o Tigres, onde marcou sete gols. Além de seu bom desempenho com os felinos, Hermoso é uma titular indiscutível com a Espanha em jogos internacionais, sendo uma constante marcadora de gols pela sua seleção.

Com as Amazonas, Jenni busca conquistar o campeonato pela primeira vez na Liga MX nesta temporada, em sua estreia com a equipe regiomontana. As felinas estão na primeira posição da tabela geral com 34 pontos e já garantiram sua vaga nos playoffs, faltando apenas 4 rodadas para o término desta fase regular.