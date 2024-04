Um namorado nigeriano e um passado misterioso: a desconhecida vida da mãe da rainha Letizia aos 72 anos

A rainha Letizia esteve em celebração nesta semana, dia 15 de abril, pois sua mãe Paloma Rocasolano completou 72 anos. Embora pouco se fale da família materna das princesas Leonor e Sofía, a imprensa espanhola assegura que a avó é a principal aliada fora da Casa Real de Espanha da esposa de Felipe VI.

Desde que se soube do casamento de Letizia com Felipe, Rocasolano, com sua simplicidade e compromisso com sua filha, conquistou a simpatia do povo espanhol.

No entanto, pouco se sabe sobre sua vida privada além de ter se casado muito jovem, aos 21 anos, com o jornalista espanhol Jesús Ortiz, com quem teve três filhas: Letizia, Telma e Erika, que infelizmente faleceu em 2008. Após 27 anos de casamento, o casal decidiu se separar e se divorciar em 1998.

Recomendados

De enfermeira a mãe da Rainha

A revista Vanidades destaca que a mãe de Letizia dedicou uma grande parte de sua vida a ser enfermeira.

Desde muito jovem mudou-se para Astúrias, onde cursou a graduação em enfermagem. Trabalhou por alguns anos no centro de saúde Las Lilas de Oviedo.

Em relação à sua trajetória profissional, Rocasolano começou a trabalhar como delegada no Sindicato de Enfermagem, SATSE, onde em 2005 assumiu a liderança do programa de Cooperação Internacional Férias Solidárias, até se aposentar em 2017.

Se Paloma Rocasolano tem se caracterizado é por manter um perfil discreto diante dos holofotes públicos, razão pela qual muito raramente comparece a eventos oficiais.

Um dos poucos eventos em que a Família Real Espanhola participa e nos quais a mãe de Letizia esteve presente é o Premios Princesa de Asturias.

Um namorado aos 70 anos

Da sua atual vida privada, recentemente ficou-se a saber que está passando por um dos seus melhores momentos emocionais, pois desde 2021 mantém um relacionamento com o empresário de origem nigeriana Marcus Brandler.

Brandler é proprietário da Tillbrook Products, uma empresa que se dedica ao comércio de café, chá, cacau e especiarias e nasceu na Nigéria, embora resida entre Espanha e Reino Unido.

A imprensa espanhola assegura que o empresário se adaptou muito bem às filhas de Ortiz Rocasolano, já que, embora não costuma fazer declarações à imprensa, está cada vez mais envolvido nas atividades da família da rainha.