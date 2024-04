Tudo que acontece com Quinota depois da prisão na novela No Rancho Fundo

Todo mundo sabe que Quinota (Larissa Bocchino) vai parar na cadeia, mas o que realmente o telespectador da Globo quer saber é o que acontece com a vida da personagem depois que ela sai da prisão na novela No Rancho Fundo.

Segundo o roteiro divulgado pela Globo, a filha de Zefa Leonel (Andrea Beltrão) vai implorar por sua liberdade, mas o que ela não esperava é que sua mãe também acaba sendo detida por desacato ao tentar descobrir o paradeiro dela.

Mãe e filha acabam na mesma cela e Marcelo (José Loreto) vai atrás. Enquanto a família protagonista da novela No Rancho Fundo se preocupa com a demora de Zefa e Quinota, o homem aproveita para pedir novamente a mão da amada em casamento, alí mesmo na delegacia.

Zefa Leonel, mãe de Quinota, acaba presa por desacato no capítulo da novela No Rancho Fundo (Fabio Rocha/Globo)

Vai ter até uma pequena rebeldia de Quinota contra Zefa dentro da delegacia da novela das 6 horas da TV Globo.

Quinota consegue sair da cadeia e muda de vida

Livre da polícia, a filha de Zefa acaba quase sofrendo um assalto, mas é salva por Arthur (Túlio Starling). Em seguida, os dois ficam se admirando e Quinota revela que não pretende voltar para sua casa.

A solução é dada por Artur, que oferece abrigo para ela no hotel da novela No Rancho Fundo, onde ele está hospedado.

Depois de muita conversa, ela aceita ficar no hotel da novela, mas acaba sendo descoberta quando o burrico Estrela chega sozinho ao rancho.

Ao deixar a prisão, Quinota vai dormir no hotel da novela No Rancho Fundo (Fabio Rocha/Globo)

Desconfiado de Quinota, Zé Beltino (Igor Fortunato) vai até a cidade e encontra sua irmã com Arthur. Ele não pensa e parte para cima do rapaz ao vê-lo com Quinota, mas a personagem da novela da Globo interrompe a ação do irmão ciumento.

Além do irmão, Quinota precisa lidar com outro problema ao ser libertada da prisão e ir para o hotel junto com Arthur. Afinal, Marcelo tem planos para conseguir casar com a filha de Zefa.