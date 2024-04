Tributo Lima Duarte: o ator veterano quer ser lembrado como um velho amigo

Com mais de 70 anos de carreira, o ator Lima Duarte quer ser lembrado pelos fãs como um “velho amigo”. A revelação foi feita durante uma homenagem feita pela Globo.

Estreando a temporada do programa Tributo, nas noites de sexta-feira na emissora, o famoso quebrou o glamour sobre ganhar dinheiro fazendo novela e assume que sempre foi uma pessoa que trabalhou para chegar onde está.

“Sou um cara que trabalhou muito, desde o primeiro dia de televisão. Até hoje estou por aí fazendo umas caretas, em comunhão com o povo”, disse Lima Duarte, que é o primeiro homenageado do programa Tributo. que também faz parte do catálogo da plataforma de streaming Globoplay.

Sergio Guizé entrega segredo de Lima Duarte

As gravações do Tributo Lima Duarte foram feitas na casa do veterano, que fica no interior de São Paulo e contou com a visita inesperada de Sergio Guizé, que é o seu vizinho.

Sem saber da homenagem feita pela Globo, o ator revelou um segredo dito por Lima Duarte fora das câmeras. Segundo Sergio, desde que conhece o veterano das novelas, ele afirma que um determinado personagem será o seu último trabalho na TV.

“Eu conheci o Lima quando ele já estava com seus 50 e poucos anos de profissão e ele falava que era o último trabalho dele. Até hoje ele diz isso, mas aparece um personagem e ele fica doidinho. Não tem corpo mole. Você dá um papel e a pessoa vira o super-homem”, dedura o famoso.

Lima Duarte lembra das novelas na Globo

No Tributo, o ator veterano vai recordar sua trajetória na TV e de seus personagens nas novelas na Globo, que foram muitas. Mas, aproveita a visita de Sergio Gizé para falar sobre os momentos que trabalharam juntos.

“Nós fizemos uma parceria em Caminho das Índias (2009), e depois em O Outro Lado do Paraíso (2017), em que fomos para o Jalapão. Andávamos naquele calorão, naquela poeira imensa, esbatida sempre pelos sorrisos de compreensão e piadas que contávamos dia e noite. É muito prazeroso que eu, um velho ator, ouça o que pensam de mim os jovens”.