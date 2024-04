Travis Kelce conseguiu um novo emprego: agora será apresentador

O famoso jogador do Kansas City Chiefs, Travis Kelce, está pronto para entrar em um novo território como apresentador de televisão. O Amazon Prime Video deu sinal verde para uma temporada de 20 episódios do programa “Você é mais inteligente que uma celebridade?”, produzido pela MGM Alternative, com Kelce como anfitrião.

O programa, um spin-off do popular “Você é mais inteligente do que um aluno da quinta série?”, desafia os participantes a responder 11 perguntas de nível de ensino fundamental com a ajuda de uma classe cheia de celebridades. Se os participantes conseguirem chegar à pergunta final e responder corretamente, têm a chance de ganhar US$100 mil.

O show de Travis Kelce será produzido pela Amazon Prime

Kelce, conhecido por sua habilidade no campo de futebol americano, está animado com seu novo papel como apresentador. "Eu sempre gostei de programas de competição, e estou empolgado em seguir os passos de tantos ícones da televisão ao apresentar meu primeiro programa com 'Você é mais inteligente do que uma celebridade?'", disse Kelce.

"O programa original é um grande sucesso, então trazer um novo formato com as celebridades favoritas de todos para a tela, certamente será divertido. Estou feliz por estar do lado da apresentação da equação aqui e animado para ver como esses rostos famosos se saem."

Barry Poznick, diretor geral da MGM Alternative e co-criador da série, explicou a abordagem do novo spin-off: "Depois de produzir mais de 3000 episódios de 'Você é mais inteligente do que um estudante da quinta série?' em todo o mundo, queríamos encontrar um novo e atraente giro no formato".

O início de uma nova e promissora carreira

"A substituição das crianças por celebridades nos traz mais risadas e surpresas, como um churrasco, enquanto os participantes imitam seus colegas famosos", concluiu Poznick. A estreia de Kelce como apresentador promete surpreender os espectadores, com seu carisma e conhecimento do jogo adicionando um elemento emocionante ao programa.

Além disso, o respaldo da Amazon Prime Video garante uma ampla audiência para o programa, que estará disponível para os assinantes da plataforma de streaming. Com Kelce liderando, "Você é mais inteligente que uma celebridade?" promete ser uma experiência divertida e desafiadora tanto para os concorrentes quanto para os espectadores.