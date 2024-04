Testemunha afirmou que OJ Simpson pagou a mafiosos para matar sua ex-esposa Nicole Brown

Foto AP/Paul Hurschmann, Arquivo ARQUIVO - O.J. Simpson e sua esposa, Nicole Brown Simpson, chegam para a inauguração do Harley-Davidson Cafe em Nova York em 19 de outubro de 1993. Simpson, a estrela do futebol americano e ator de Hollywood, que foi absolvido das acusações de ter matado Nicole e seu amigo, mas posteriormente considerado responsável em um julgamento civil separado, faleceu. Ele tinha 76 anos (Paul Hurschmann/AP)

As revelações continuam após a morte de OJ Simpson em relação ao caso de assassinato de sua ex-esposa Nicole Brown e de seu amigo, Ron Goldman, ocorrido em 12 de junho de 1994. Após o falecimento do ex-astro da NFL em 10 de abril passado, uma testemunha alegou que, embora o também ator tenha sido declarado inocente, a verdade é que ele foi sim responsável, pois pagou a mafiosos para matar sua ex-esposa.

De acordo com o Daily Mail, a testemunha é John Dunton, atualmente com 62 anos, que deu seu depoimento ao detetive particular Paul Barresi, conhecido por trabalhar com estrelas de Hollywood.

Barresi já havia contatado Dunton nos anos 90, que na época, supostamente também falou com a polícia de Los Angeles, mas depois o homem se calou porque foi colocado de joelhos com uma arma na cabeça e ameaçado de morte, assim como sua família.

Após 30 anos, e quando muitos dos mafiosos envolvidos já tinham morrido, incluindo o próprio OJ Simpson, Dunton sentiu-se livre de medo e abriu o jogo, revelando ao detetive por meio de uma chamada telefônica que OJ Simpson pagou "muito dinheiro" a membros da família criminosa Gambino para que "atacassem" Brown.

Ele referiu que no momento dos assassinatos, Simpson estava lá com os quatro gângsteres dos Gambino, porque queria ver tudo. Supostamente, embora o objetivo fosse assassinar a mulher, seu amigo também foi vítima porque estava no local no momento do ataque.

“O que importava para ele era tirar a esposa dele... Ele continuava ouvindo de outras pessoas que sua esposa estava se envolvendo com muitos caras. Ele estava com ciúmes. Ele queria acabar com tudo... OJ também devia dinheiro para a máfia, mas pagou mais para que a espancassem. Ele pagou muito dinheiro naqueles dias... Não sei quanto foi pago, mas foi muito. Por coincidência, o Goldman estava lá e também foi espancado”, disse a testemunha alegada, conforme ouvido na gravação da chamada telefônica entre ele e o detetive, e publicado no Daily Mail.

O homem optou por não dizer como soube do ocorrido, apenas se limitou a expressar que ficou sabendo por alguém do seu "círculo".

“Sob a direção de OJ Simpson”

ARQUIVO - 3 de outubro de 1995, o advogado Johnnie Cochran Jr. Simpson e o veredicto de inocente lido em um tribunal de Los Angeles AP (Myung J. Chun/AP)

A testemunha afirmou que, no momento do duplo assassinato, tudo foi feito "sob a direção de OJ".

"A conclusão é que tudo foi feito sob a direção de OJ. Isso foi o que aconteceu. Ele estava lá. Não sei o que ele fez, mas ele estava lá. Ele sabia que esses caras estavam indo para a casa de Nicole para matá-la. Ele queria estar lá. Não sei por quê", explicou.

Dunton admitiu que os responsáveis já não podem ser responsabilizados perante a justiça humana, mas destacou que ao contar o seu testemunho, sente que pode desabafar e que finalmente a verdade seja conhecida.

"Fico feliz que ele esteja morto para ser honesto. O que ele fez foi realmente horrível e eu passei por um inferno por causa disso", disse sobre OJ Simpson.

A Nicole Brown e seu amigo Ron Goldman foram encontrados mortos com múltiplos golpes de faca em sua casa. Foi um ataque brutal que deixou enormes poças de sangue no local.

OJ Simpson foi preso pelo caso, mas depois foi absolvido das acusações de assassinato. No entanto, em 1997, ele foi considerado culpado civilmente.