Shakira afirma que, ao estar casada com Piqué, não sentia vontade de trabalhar

Desde que Shakira se separou de Gerard Piqué, tem falado muito pouco publicamente sobre a separação. No entanto, recentemente fez referência ao assunto durante uma entrevista, onde mencionou o quão honesta tem sido com seus filhos sobre a situação, além da sorte que tem atualmente por não ter um marido.

Sobre a importância de sempre falar com sinceridade com seus filhos sobre o assunto, ele expressou em uma conversa com a revista Aló que “É um erro esconder nossos sentimentos diante de nossos filhos. Eles sabem mais do que pensamos e podem perceber quando estamos mentindo”.

"É mais difícil porque estou encarregada dessas duas crianças que dependem de mim. Mas, de certa forma, é uma sorte não ter um marido, porque ele estava me puxando para baixo... Agora sinto vontade de trabalhar, de escrever músicas, de fazer música", afirmou na entrevista.

Para os fãs da artista, não é segredo que desde o fim daquela relação, a colombiana voltou aos palcos para apresentar canções de sucesso nas quais ela liberou sua "tusa", ao escrever letras nas quais desabafa sobre a situação que viveu.

Quando começa a turnê mundial?

A surpresa de Shakira durante sua aparição surpresa no Coachella ao lado de Bizarrap gerou grande impacto, onde além de interpretar alguns de seus sucessos, revelou que iniciaria uma turnê mundial, visitando vários países para o deleite de seus fãs.

"Vou em turnê, Biza. Finalmente estou indo em turnê", expressou diante de centenas de fãs, gerando euforia em mais de um.

Horas depois, a barranquillera divulgou as primeiras datas da turnê, na sua etapa pelos Estados Unidos, onde visitará regiões como: