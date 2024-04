Romário surpreendeu a todos ao informar que voltará a jogar futebol profissionalmente

Dizem que nunca é tarde para nada, e isso é comprovado por Romário, lenda do futebol brasileiro que, aos 58 anos, voltará a jogar futebol profissional no América do Rio de Janeiro.

O melhor de tudo é que é a equipe onde ele mesmo é o presidente e onde também vai jogar seu filho, Romarinho.

Presidente-jogador: Romário, aos 58 anos, saiu da reforma para jogar alguns jogos pelo América-RJ, clube da segunda divisão carioca que preside, ao lado do seu filho. pic.twitter.com/LHHa9WJhHJ — B24 (@B24PT) April 17, 2024

A notícia gerou um grande impacto e ecoou não apenas no continente, mas em todo o mundo, devido à importância da sua carreira.

Romário voltará a jogar futebol.

No boletim de inscritos do América do Rio de Janeiro para a Série A2 do Campeonato Carioca do Brasil, apareceu o jogador veterano e presidente.

Como destaque, sabe-se que ele só receberá o salário mínimo por sua nova função na instituição que recentemente contratou seu filho, Romarinho.

Romário aos 57 anos jogando melhor que os atacantes do meu time: pic.twitter.com/vSopIENVmz — Bola Fora (@oficialbolafora) December 7, 2023

Além disso, o salário que você receber será devolvido à equipe como uma doação.

"Deixo claro que se eu voltar não é para competir no campeonato, mas sim para jogar algumas partidas com meu time favorito, o América. Além disso, vou realizar outro sonho: jogar ao lado do meu filho", disse Romário à imprensa.

Durante a sua carreira como profissional, Romário já jogou no Vasco da Gama (Brasil), PSV (Países Baixos), Barcelona (Espanha), Flamengo (Brasil), Valencia (Espanha), Fluminense (Brasil), Al-Sadd (Catar), Miami FC (EUA), Adelaide United (Austrália) e América (Brasil).