Revelam o belo gesto da princesa Leonor com sua avó, a rainha Sofia, enquanto ela estava hospitalizada

A rainha Sofia passou vários dias internada na Clínica Ruber de Madrid, devido a uma infecção urinária. Embora o primeiro diagnóstico não tenha sido grave, a família real tem se concentrado em sua recuperação, recebendo a visita de seu filho, o rei Felipe VI, da rainha Letizia, de Elena e da princesa Irene da Grécia, muito próxima da rainha Sofia.

O comovente gesto

A verdade é que foi possível saber do belo gesto que a princesa Leonor teve com sua avó. A herdeira do trono espanhol continua focada em sua formação na Academia Militar de Zaragoza, mas de lá enviou seus melhores desejos para uma rápida recuperação. Foi o que revelou o veículo “Monarquía Confidencial”, que assegurou segundo fontes próximas à Academia, avó e neta conversaram por telefone por alguns minutos. Uma conversa que teria ocorrido durante a visita do rei Felipe VI à rainha Sofia, que teria passado o telefone.

Desejo de rápida recuperação

O mesmo meio afirma que a princesa Leonor não solicitou nenhum tipo de permissão para viajar a Madrid, já que a situação de saúde de sua avó não era preocupante e, portanto, não era necessário que ela interrompesse sua formação militar.

A princesa Leonor está totalmente focada em sua formação militar, mas isso não a impediu de conversar com sua avó e saber sobre seu estado de saúde. O gesto da herdeira do trono espanhol se soma ao que teriam tido os demais netos da rainha Sofia, incluindo a infanta Sofia, que também não foi vista na clínica de Madrid.