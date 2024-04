Princesa Leonor e sua foto impossível: Inteligência Artificial a recria com a coroa ‘proibida’

A história recente da Espanha é algo especialmente importante para a herdeira do trono patrio, a princesa Leonor de Astúrias. A filha do rei Felipe VI e da rainha Letizia alcançou marcos em sua formação militar, fez juramento à bandeira e à Constituição perante as Cortes, recebeu a medalha do Congresso e do Senado, bem como a insígnia da Ordem de Carlos III.

Princesa Leonor e a Inteligência Artificial: como ela ficaria como rainha com uma tiara de diamantes?

A princesa Leonor atingiu a maioridade há meses e celebrou em grande estilo no El Prado, reunindo toda a sua família, embora alguns primos estivessem ausentes. Os últimos meses têm sido agitados para a filha do monarca espanhol, que passou por mudanças significativas que a colocam mais perto de seu destino final. No entanto, a Inteligência Artificial tem ajudado a dar passos gigantescos para revelar como será quando for coroada e brilhar com luz própria.

Muitos ficaram ansiosos para ver a princesa Leonor usando uma coroa. Por isso, a magia das novas tecnologias e dos retoques digitais com a Inteligência Artificial permitiram ver a herdeira ao trono com joias dignas de uma rainha.

A Inteligência Artificial demonstrou como uma joia real faria a princesa Leonor se sentir nos futuros eventos que ela presidirá quando for ela quem reinar.

Assim, é possível ver como o rosto da princesa Leonor se adapta perfeitamente a uma das imagens icônicas de sua mãe, a rainha Letizia. Por isso, a herdeira ao trono usaria a tiara real em um jantar de gala no Palácio Real. Nesta ocasião, foi usada a tiara Cartier, com design em platina e adornada com diamantes e pérolas de grande tamanho.