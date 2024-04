Por que Shakira ainda não aceitaria o relacionamento de Piqué com Clara Chía Shakira tem sucesso na música, mas não superou Piqué (Instagram: @shakira / @3gerardpique)

Um dos dramas que continua dando muito o que falar é a separação de Shakira e Gerard Piqué, apesar de já terem passado alguns anos desde esse acontecimento e, é que agora veio à tona a absurda razão pela qual a colombiana se recusa a aceitar o relacionamento do dono da Kosmos com Clara Chía Martí, situação que tem gerado polêmica nas redes sociais.

A verdadeira razão pela qual Shakira não aceita o relacionamento de Piqué e Clara Chía

Já se passaram vários anos desde que Shakira e Gerard Piqué anunciaram ao mundo inteiro sua separação. No entanto, continuam surgindo notícias sobre o verdadeiro motivo de sua ruptura e, algo surpreendente, foram os últimos rumores que afirmavam que o ex-jogador do FC Barcelona havia sido infiel à colombiana com sua atual parceira Clara Chía Martí.

Tudo parece indicar que os rumores de infidelidade pegaram Shakira de surpresa, pois ela não hesitou em se expressar em suas recentes músicas de sucesso, insinuando que o empresário catalão agiu às escondidas. No entanto, o que mais chamou a atenção foi a razão pela qual a colombiana se recusa a aceitar o relacionamento do pai de seus filhos com a jovem catalã de 24 anos de idade.

Shakira não aceita o relacionamento de Piqué e Clara Chía devido à diferença de idade

Shakira mudou-se para solo americano, longe de Barcelona para escapar de seu passado triste com Gerard Piqué, mas parece que a artista colombiana não perdoa completamente o pai de seus filhos, pois tem sido rumorado que a verdadeira razão pela qual ela se recusa a aceitar o relacionamento do presidente da Kings League com Clara Chía é por diferença de idade, especificamente pela idade da jovem espanhola, pois ainda está na casa dos vinte e Piqué está na casa dos quarenta.