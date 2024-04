Fotógrafo pede à atriz famosa que levante o vestido para posar e ela o coloca no seu lugar

A era em que as mulheres ficavam caladas diante de comentários inapropriados ou sexistas ficou para trás, pois agora mais de uma tem levantado a voz para rejeitar esse tipo de comportamento, e recentemente coube à atriz Hannah Waddingham defender-se de um momento humilhante.

Os tapetes vermelhos sempre foram um desafio para as celebridades, pois ficam expostas ao olho público com centenas de câmeras capturando cada detalhe de seus looks, seus rostos e até seus corpos. Apesar do trabalho realizado ao longo dos anos, as perguntas e comentários inadequados nunca faltam.

É por isso que a apresentadora do Olivier Awards recebeu uma salva de palmas e aplausos pela resposta contundente que deu a um comentário machista durante a gala do Laurence Olivier Awards, realizada no último domingo no Royal Albert Hall.

Assim Hannah Waddingham se defendeu de um comentário machista

Hannah Waddingham, conhecida por séries como 'Game of Thrones' e 'Ted Lasso', posou sorridente diante dos vários fotógrafos com um espetacular vestido lilás com uma fenda em uma de suas pernas, e enquanto descia as escadas do local foi vítima de misoginia.

E um dos fotógrafos presentes perguntou se ela poderia mostrar uma perna, o que a pegou de surpresa, mas ela respondeu de forma mais decidida e elegante.

"Isso você nunca diria a um homem. Não seja idiota ou eu vou embora, não me peça para mostrar a perna de novo. Não", disse no meio de sua irritação.

O vídeo se tornou viral nas redes sociais e a celebridade tem recebido muitos aplausos por deixar clara sua posição e defender sua integridade.

Esta não é a primeira vez que Waddingham coloca em seu lugar aqueles com atitudes machistas, pois em outubro de 2023, ela falou sobre sua rejeição à misoginia existente na indústria.

“Quando se trata de lidar com o sexismo, especialmente na minha indústria, eu estava no extremo receptor dele, principalmente quando estava modelando nos meus vinte anos, com algumas das bobagens que os fotógrafos masculinos misóginos me lançavam para me colocar no meu lugar”, disse à revista Glamour.