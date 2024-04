O que acontece com Venâncio momentos antes da morte na novela Renascer?

A morte de Venâncio (Rodrigo Simas) se aproxima e todos querem saber o que acontece com o personagem da novela Renascer antes dele cair na emboscada armada por Egídio (Vladimir Brichta).

A resposta foi dada nos últimos resumos divulgados pela Globo. De acordo com a emissora, uma grande discussão entre Buba (Gabriela Medeiros) e Venâncio vai acontecer até o dia em que ele vira alvo da tocaia de Egídio.

Primeiro, Buba e Venâncio discutem sobre a farsa da gravidez e a personagem deixa bem claro que não vai mais mentir para José Inocêncio (Marcos Palmeira) sobre o futuro neto.

Antes de morrer na novela Renascer, Venâncio tem uma briga feia com Buba e acaba expulso de casa

A briga é tão forte que a personagem de Gabriela Medeiros na novela Renascer ameaça se separar do publicitário.

Fica ligado! Mais coisas antecedem a morte de Venâncio

O casal não consegue se entender, mas Buba garante para Teca (Lívia Silva) que ela não ficará sem suporte depois do nascimento do bebê . Porém, Venâncio contraria a namorada e diz que pretende ir com o filho de Teca para a fazenda.

Sem imaginar que a morte de Venâncio está perto, Buba expulsa o publicitário de casa e exige que ele conte a verdade para José Inocêncio.

Sabendo da briga envolvendo a gravidez de Teca, Augusto aconselha José Venâncio a contar a verdade para José Inocêncio

No meio de tantos problemas, Venâncio expulsa Eliana (Sophie Charlotte) do seu apartamento e Teca também foge da casa de Buba. Mais sensato, Augusto aconselha o irmão a contar ao pai toda a verdade.

Um grave acidente mata Venâncio

Enquanto o filho de José Inocêncio vive em pé de guerra com a namorada, Egídio, vilão da novela Renascer, planeja matar José Inocêncio, sem pensar que, na verdade, ele vai acabar atingindo o filho do protagonista.

Venâncio morre depois de um grave acidente de carro, que é causado por Egídio, que fica de tocaia na estrada e atira contra o veículode João Pedro (Juan Paiva).

O caçula de José Inocêncio perde o controle e José Venâncio, que está no banco do carona, acaba sendo atingido. Para não deixar vestígios, Egídio enterra a arma usada na sepultura de Firmino (Enrique Diaz).