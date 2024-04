O Grammy Latino 2024 anunciou uma grande festa de aniversário para a música latina

Grammy Latino anuncia festividades para 25ª edição da premiação anual The Latin Recording Academy / John Parra (John Parra/Getty Images for The Latin Recor)

Uma grande festa está preparada para celebrar a 25ª edição da entrega anual do Grammy Latino em 2024.

A Academia Latina da Gravação fez o anúncio oficial da entrega anual do Latin Grammy em Miami, onde estavam presentes Manuel Abud, CEO da Academia Latina da Gravação, Ignacio "Nacho" Meyer, presidente do Grupo de Redes de Televisão da Univision, e a prefeita do condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

"Desde a primeira premiação em 2000, os Latin Grammy são referências da música latina, apresentando performances icônicas que representam a cultura popular. Nestes 25 anos, a música latina experimentou um crescimento exponencial, tornando-se o fenômeno global que é hoje em dia", disse Manuel Abud.

A cerimônia de aniversário retornará ao local que considera sua casa, onde a Academia Latina teve seu início e onde permanecem seus escritórios principais. Esta será a terceira vez que o Grammy Latino será realizado em Miami; a primeira vez foi em 2003 e a segunda em 2020, quando a cerimônia foi fechada ao público devido à pandemia de COVID-19.

Sem revelar os nomes dos artistas que farão parte da edição especial, eles revelaram que serão todos protagonistas da música latina. Além disso, adiantaram que haverá figuras que nunca se apresentaram.

Além disso, os eventos da semana ocorrerão no condado de Miami-Dade, incluindo Leading Ladies of Entertainment, Best New Artist Showcase, Special Awards Presentation, recepção para os nomeados, Pessoa do Ano e a estreia antes da transmissão. Mais detalhes sobre a semana de eventos serão divulgados nos próximos meses.

Atividades principais

24 de julho a 5 de agosto de 2024: primeira rodada de votação

17 de setembro de 2024: anúncio das indicações

27 de janeiro a 10 de outubro de 2024: rodada final de votação

13 de novembro: Pessoa do ano

Quando serão realizados o Grammy Latino?

A cerimônia ocorrerá em 14 de novembro. A transmissão de três horas será uma produção da TelevisaUnivision e será transmitida ao vivo pela Univision, Galavisión e ViX a partir das 20:00 ET / PT (19:00 Central), após o tapete vermelho.