O filme de terror na Netflix que você deve assistir antes que seja removido: qual é e do que se trata?

Durante o resto do mês de abril, a Netflix adicionará vários filmes ao seu catálogo com os quais promete conquistar seus milhões de assinantes, como a adaptação de ação ao vivo de City Hunter.

No entanto, também nas últimas semanas deste mês, a plataforma irá remover vários projetos de seu catálogo, incluindo um longa-metragem de terror e suspense com boas críticas.

Qual é o filme de terror que a Netflix vai remover do seu catálogo em abril?

Trata-se de ‘A Espreita do Mal’ (I See You, em seu título original), um filme americano dirigido por Adam Randall e escrito por Devon Graye que estreou no Festival South by Southwest em 2019.

Recomendados

A produção se concentra em Jackie Harper, a esposa de um importante detetive que investiga o caso de sequestro de uma criança. O casal é unido, mas seu vínculo é abalado pela infidelidade dela.

O pesquisador quer perdoá-la, mas o desconforto não o deixa. Ao mesmo tempo, uma presença maligna aparece em sua casa e desencadeia eventos estranhos que colocam em perigo a família do casal.

Escena de la película 'Te veo' | (Quickfire Films)

Quem atua em ‘A Espreita do Mal’?

‘A Espreita do Mal’ conta com um grande elenco de estrelas. Helen Hunt lidera a história como Jackie Harper; enquanto Jon Tenney interpreta o detetive Greg Harper. O resto do elenco é composto por atores como:

Judah Lewis como Connor Harper

como Connor Harper Owen Teague como Alec

como Alec Libe Barer como Mindy

como Mindy Gregory Alan Williams como Spitzky

como Spitzky Erika Alexander como Moriah Davis

como Moriah Davis Allison King como Grace Caleb

como Grace Caleb Sam Trammell como Todd

como Todd Jeremy Gladen como Tommy Braun

Escena de la película 'Te veo' | (Quickfire Films)

O que disse a crítica de ‘A Espreita do Mal’?

‘A Espreita do Mal’ recebeu críticas principalmente positivas dos críticos. Stephen Dalton, do The Hollywood Reporter, afirmou que o filme “tem reviravoltas selvagens, imagens elegantes e um elenco bom”.

Além disso, ele opinou que "Randall e o diretor de fotografia Philipp Blaubach fazem um excelente trabalho criando a atmosfera". Por sua vez, Kevin Maher do The Times deu quatro estrelas de cinco.

Escena de la película 'Te veo' | (Quickfire Films)

"O maior feito do diretor é a forma como desloca o foco narrativo, muitas vezes através de reviravoltas, pequenas e grandes", disse o especialista em sua análise.

Enquanto isso, Dennis Harvey, da Variety, a chamou de "um thriller surpreendente". Além disso, ele destacou "sua narrativa engenhosamente construída, que nos surpreende no final exatamente quando menos esperamos".

Quando é que ‘A Espreita do Mal’ sairá do Netflix?

‘A Espreita do Mal’ será removido do catálogo da Netflix em 21 de abril de 2024. Portanto, o público tem a chance de assistir ao filme até o próximo sábado, 20.

Trailer do filme ‘A Espreita do Mal’