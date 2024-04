Netflix em crise: é acusada de usar inteligência artificial em documentário de crimes reais

Em 2010, um crime chocou a comunidade de Ontário, Canadá. Uma jovem filha de imigrantes vietnamitas chamada Jennifer Pan não era o que parecia; ela levava uma vida dupla escondida de seus pais, fazendo-os acreditar em falsas verdades sobre sua educação e carreira. No entanto, o ponto de virada ocorreu quando Pan planejou um ataque contra seus pais, cujo crime foi disfarçado como um roubo. O resultado? Sua mãe morta, seu pai gravemente ferido, uma condenação e agora um documentário na Netflix.

A produção audiovisual intitulada ‘O que Jennifer fez?’ narra o famoso caso de assassinato por encomenda, mas após se tornar muito popular, também começou a ser questionado por supostamente usar inteligência artificial (IA) para retratar a protagonista.

Netflix no olho do furacão

De acordo com relatórios do meio internacional Futurism, a gigante do streaming teria utilizado inteligência artificial para completar algumas tomadas do documentário, o que imediatamente gerou um debate sobre a ética de usar tais tecnologias em documentários de casos reais.

Recomendados

De acordo com os rumores, cerca de 28 minutos do documentário, podem ser observadas imagens que apresentam as anomalias típicas da IA atual, como dedos deformados e traços faciais inconsistentes, sugerindo que foram manipuladas ou criadas artificialmente.

É que o uso de vídeos ou imagens geradas por IA ainda gera debate. Enquanto algumas produções como ‘True Detective’ da HBO já estão experimentando com elementos decorativos gerados por esse tipo de tecnologia, a adoção da IA em documentários que tratam de fatos reais abre um novo foco de preocupação em relação à manipulação da realidade. Nesse sentido, o caso de Jennifer Pan é especialmente delicado, pois ela ainda está cumprindo pena e não será elegível para liberdade condicional até por volta de 2040.

Até agora, a Netflix não se pronunciou sobre o assunto, nem em resposta ao veículo que citou essa informação nem por meio de comunicados oficiais, mas certamente a controvérsia continuará aumentando até que sejam estabelecidas e seguidas diretrizes claras para o uso de tecnologia de IA na produção de conteúdo baseado em fatos reais.