Meghan Markle é acusada de "flertar" com amigo de Harry e expõem as provas

As aparições da ex-duquesa continuam sendo assunto de conversa WPA Pool / Joshua Sammer / Getty Images (WPA Pool/Joshua Sammer / Getty Images)

Meghan Markle continua a receber críticas por seu comportamento, pois depois de ser exposta por não permitir que uma mulher posasse ao lado do príncipe Harry durante a entrega de troféus após um jogo de polo, agora foi ligada a um amigo de seu marido.

O evento beneficente realizado na Flórida no último fim de semana foi marcado por vários momentos da ex-atriz que mais uma vez ofuscaram sua imagem, que foi duramente afetada desde sua chegada à realeza britânica da qual acabou fugindo com Harry e seus filhos.

Para o evento, os duques de Sussex compartiram com vários amigos, incluindo Nacho Figueras (jogador de polo e grande amigo de Harry), juntamente com sua esposa Delfina Blaquier, com quem foram vistos conversando enquanto disputavam a partida.

Recomendados

O comportamento inadequado

Embora aparentemente Meghan Markle e Harry mantenham uma amizade próxima com Nacho e Delfina, a esposa do filho mais novo do Rei Charles III foi acusada de ‘flertar’ com o argentino.

E é que nas redes sociais surgiram algumas fotos de Meghan junto a Nacho com um comportamento sugestivo, e que mais de uma pessoa garante que não teria com um amigo próximo, por isso as especulações não faltaram.

Uma destas fotografias foi tirada após o recente jogo de pólo e mostra Meghan com a mão no ombro de Nacho, e em outra foto, tirada em outro momento, ela está abraçando-o de frente, embora suas respectivas parceiras estejam ao lado deles.

"Fico a pensar no que Delfina pensa sobre Meghan Markle e seu comportamento muito prático com seu marido. Canalha", disse a usuária responsável por expor as postagens.

As reações de diferentes usuários expuseram Markle, que até alguns dias atrás enfrentava rumores de ter sido infiel a Harry com um membro de sua equipe de segurança quando ainda viviam no Reino Unido como monarcas.

“Estou certo de que D talvez não goste de M. M nunca é bem visto pelas mulheres... pelo menos não por muito tempo”, “Nunca me coloquei assim com o marido de alguém, isso é estranho”, “Eles parecem muito confortáveis juntos. Delfina, afaste seu homem de Dona Frango Assado”, “Meghan não tem limites, exceto quando lhe beneficia”, “Lembre-se das minhas palavras, em pouco tempo Nacho e Delfina serão INIMIGOS de M & H, assim como a maioria de seus antigos amigos e familiares de ambos os lados”, foram alguns comentários.