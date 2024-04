Maite Perroni diz a verdade sobre o incidente em uma galeria de arte e se realmente pagou “uma fortuna”

Diferentes meios de comunicação ecoaram uma informação revelada no programa de televisão Ventaneando. Supostamente, Maite Perroni entrou em uma galeria na Cidade do México e, sem querer, quebrou uma valiosa peça de arte, sendo supostamente obrigada pelos funcionários a pagar o valor e depois sendo expulsa do local.

"Ficamos sabendo que há alguns dias você frequentou uma galeria de arte na Zona Rosa, aqui na Cidade do México, onde havia peças muito 'nice', caríssimas, finíssimas. Acontece que estava olhando uma delas, de repente ela se move e caramba, ela derruba uma e se move para cá, e caramba, ela derruba outra", informou o repórter do programa mencionado, Ricardo Manjarrez, de acordo com a revista Quien."

“A fizeram comprar, a obrigaram a pagar. Ela quebrou tantas peças que disseram ‘senhora, deve R$6.200 e a convidamos a se retirar’”, disse o repórter sobre o que supostamente disseram a Maite Perroni.

Recomendados

Perante a agitação que se formou nas redes sociais e a quantidade de meios de comunicação que levantaram essa informação, a mesma cantora e atriz, de 41 anos, esclareceu o que realmente aconteceu.

“Eu estava em uma loja de antiguidades e de repente abri um livro e uma peça de cerâmica caiu. Ninguém me obrigou a pagar nada. Ofereci-me para pagar com todo o prazer porque não queria que ninguém assumisse a responsabilidade por algo, muito menos os funcionários da loja”, contou a integrante do RBD.